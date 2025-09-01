El alcalde de Ferrol preside la ofrenda floral en honor al Marqués de Amboage

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió este domingo la tradicional ofrenda floral a Ramón Plá y Monge, conocido como el Marqués de Amboage, tras asistir a la misa celebrada en la concatedral de San Julián.

Esta tradición, que se remonta a 132 años, conmemora la figura del benefactor ferrolano, cuya memoria sigue viva a través de la Fundación Marqués de Amboage. El alcalde Rey Varela destacó que la fundación continúa con una importante labor social, ofreciendo ayudas a personas y entidades necesitadas del municipio.

El acto, que se celebra cada 31 de agosto coincidiendo con el día de San Ramón y el final de las fiestas de verano de la ciudad, también sirve para fortalecer los lazos de hermandad con el municipio portugués de Vila do Conde.