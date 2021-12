El alcalde de Ferrol asegura “sentirse enormemente horado” por formar parte de la nueva ejecutiva del PSdG

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha asegurado “sentirse enormemente horado” por formar parte de la nueva ejecutiva del PSdG y acompañar al equipo que lidera Valentín González Formoso. “Trataré de poner lo mejor de mi mismo para contribuir a una dirección que considero que representa a todos los gallegos”, ha abundado el regidor ferrolano durante una comparecencia desarrollada en la mañana de este jueves, 9 de diciembre, a preguntas de Europa Press, en el Ayuntamiento de Ferrol.

“Nunca he escondido mi compromiso con el PSdG, llevo muchos años vinculado con esta organización política y desde luego coincido con las apreciaciones del secretario xeral y con su forma de hacer política”, ha detallado, al mismo tiempo que ha querido incidir en que “los partidos políticos son instrumentos al servicio de la sociedad, sirven para mejorar la vida de las personas y creo que González Formoso ofreció tres grandes acuerdos que hay que poner en valor”, al referirse a “mantener el talento de la gente más joven para que trabaje por y para Galicia”, además del “empleo y desarrollo industrial de Galicia, tanto en las zonas urbanas como rurales”, así como “la apuesta irrenunciable por los servicios públicos”.

ALTERNATIVA

Ángel Mato se ha referido a estos puntos como “los que reflejan la voluntad del PSdG para convencer y ganar la confianza de los gallegos para recuperar el Gobierno de la Xunta, ya que es imprescindible que en Galicia haya una alternativa a las políticas que se vienen desarrollando en los últimos años”.

Interpelado Mato sobre su posibilidad de convertirse en nuevo secretario xeral del PSdG en Ferrol, el también regidor ha detallado que “cada proceso tiene su momento y de lo que puedo hablar es de lo que estoy haciendo ahora”, y así ha asegurado que “mi compromiso es con Ferrol, a mi lo que me interesa es atender a las necesidades que tiene este ciudad, como el desempleo y la perdida de habitantes, e intentaré aportar para hacer frente a esta cuestiones, y si para ello es preciso que tome alguna decisión, pues en su momento la tomaré, pero ahora no toca, soy alcalde, me siento muy honrado y con esto ya tengo trabajo bastante”.