El alcalde de Ferrol asegura que en los cien primeros días de mandato su gobierno no ha parado de “trabajar”

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE) ha asegurado que estos cien primeros días desde su llegada a la Alcaldía se pueden resumir como “de aterrizaje corto, no paramos de trabajar, todo el gobierno ha trabajo de manera intensa durante todo el verano” y que desde su punto de vista “cien días son como ciento uno, no hay diferencia, ya que desde el primero hasta el último hemos estado trabajando, siendo esta una fecha simbólica y que no tiene que ser más que un número redondo”, en donde ha incidido en que “estoy seguro que vamos a trabajar con la misma diligencia y dedicación durante los cuatro años de mandato”.

Dichas declaraciones las ha realizado el regidor socialista en el cuartel de la Policía Local de Ferrol, a donde se ha trasladado en el mañana de este lunes para presidir la entrega de un nuevo furgón destinado al equipo de Atestados, y en el que la administración local ha invertido 71.000 euros.

NORMALIZACION DE RELACIONES

Ángel Mato ha asegurado que en estos algo más de tres meses de gobierno se ha logrado “normalizar las relaciones con el resto de administraciones, que ha sido tal vez el trabajo más intenso que hemos realizado y como resultado se va a iniciar la obra de reforma del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF)” y en donde “se ha establecido un nuevo programa para atender a nuestros mayores a través de la teleasistencia, con la normalizacion de las relaciones con el Consorcio Galego de Benestar Social”.

El socialista también ha destacado “el poder darles para adelante a dos proyectos importantes en relación con la Diputación de A Coruña, además de utilizar estos 100 días para poder abordar los problemas reales que tienen los ciudadanos”.

En cuanto a las fiestas de verano, ha asegurado que “hicimos unas fiestas para todos, en donde no había un plan previo, y que fueron bien acogidas”, además de promocionar “eventos para que Ferrol muestre su mejor cara, apoyando a los sectores productivos, económicos y comerciales de la ciudad, además de atender a problemas que llevan mucho tiempo encima de la mesa, como es el caso de Emafesa, que tiene una situación muy delicada y en la que hay que tomar medidas en los próximos meses, para normalizar la situación de la empresa”.

Por último, Mato ha adelantado que “ahora también nos toca trabajar en la reorganización interna municipal, que sin duda alguna es una cuestión fundamental para sacar adelante los temas de ciudad más importante que tenemos encima de la mesa”.