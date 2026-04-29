Alarma en el instituto Concepción Arenal de Ferrol por un conato de incendio en un cuadro eléctrico
Los servicios de emergencia acudieron al centro educativo tras un aviso recibido a las 12:30 horas, cuando varios testigos alertaron de la presencia de humo
Ferrol - Publicado el
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Los bomberos de Ferrol acudieron este miércoles al instituto Concepción Arenal de Ferrol tras un aviso recibido a las 12:30 horas, cuando varios testigos alertaron de la presencia de humo
La alarma saltó después de que varios compañeros del centro observaran cómo un cuadro eléctrico ardía y desprendía una densa columna de humo.
Hasta el lugar se desplazó un equipo de profesionales, además de un grupo de electricistas.
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