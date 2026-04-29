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Alarma en el instituto Concepción Arenal de Ferrol por un conato de incendio en un cuadro eléctrico

Los servicios de emergencia acudieron al centro educativo tras un aviso recibido a las 12:30 horas, cuando varios testigos alertaron de la presencia de humo

Los bomberos en el lugar del incidente

Los bomberos en el lugar del incidente

Javier García

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

Los bomberos de Ferrol acudieron este miércoles al instituto Concepción Arenal de Ferrol tras un aviso recibido a las 12:30 horas, cuando varios testigos alertaron de la presencia de humo

La alarma saltó después de que varios compañeros del centro observaran cómo un cuadro eléctrico ardía y desprendía una densa columna de humo.

Hasta el lugar se desplazó un equipo de profesionales, además de un grupo de electricistas.

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