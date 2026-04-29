Alarma en el instituto Concepción Arenal de Ferrol por un conato de incendio en un cuadro eléctrico

Los bomberos en el lugar del incidente

Los bomberos de Ferrol acudieron este miércoles al instituto Concepción Arenal de Ferrol tras un aviso recibido a las 12:30 horas, cuando varios testigos alertaron de la presencia de humo

La alarma saltó después de que varios compañeros del centro observaran cómo un cuadro eléctrico ardía y desprendía una densa columna de humo.

Hasta el lugar se desplazó un equipo de profesionales, además de un grupo de electricistas.