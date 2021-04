Adega tampoco quiere que se materialicen los parques eólicos proyectados para Ferrol

La asociación ecologista Adega también se opone a los proyectos para la instalación de varios parques eólicos en terrenos de Ferrol, al estimar que han sido fraccionados “interesadamente en varios parques, para facilitar su aprobación por parte de la Xunta”.





Aseguran esta organización, a través de un comunicado, que los parques proyectados para su ubicación en los Montes do Chá, en Covas y Doniños van a afectar al ámbito patrimonial, ya que en la zona “hay más de 40 mámoas de gran valor histórico y cultural, junto con acuíferos y turberas, hasta la propia Red Natura, ya que varios de los parques se sitúan en los límites de esta”.





Aseguran desde Adega que “estamos a favor de la energía eólica”, pero que “nos oponemos a este modelo que está invadiendo de manera irracional, desordenado y con una gran afectación medioambiental nuestro territorio”.





EMPRESAS





Inciden que este modelo “sigue únicamente a beneficiar a las mismas grandes multinacionales, únicas y mayores responsables de la situación medioambiental que está sufriendo el planeta”.





Desde Adega aseguran que los tres parques proyectados para Ferrol “son totalmente innecesarios, no aportando nada ni a la comunidad ni al Ayuntamiento”, en donde inciden que diversos estudios están demostrando, que “en los territorios donde se asientan estas instalaciones, no solo no revierten nada la economía de la comunidad, sino que son una forma nueva de monocultivo, lo cual, consigue acabar con otras maneras de vida sustentable, además de favorecer aun más, el éxodo del rural, algo que en nuestro país está trayendo consecuencias dramáticas”.