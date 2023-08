Acuden a su puesto de trabajo y se encuentran con el negocio cerrado y con los jefes desaparecidos

Como cada lunes, las trabajadoras del establecimiento de estética “Marylyn Nails Ferrol”, de la plaza de España, en Ferrol, acudieron a su puesto de trabajo, pero cuando llegaron esta semana, 7 de agosto, se encontraron con la persiana cerrada.

Según asegura una de ellas, Mariana López, “nosotras trabajábamos en un centro de estética ubicado en la plaza de España y nuestra jefa nos da una semana de vacaciones a todas las empleadas”. Incide en que “nosotras tomamos una semana de vacaciones y cuando volvemos nos encontramos que el local está completamente vacío y cerrado. Los números que teníamos de ellos de teléfono de contacto no existen, están bloqueados, la página de Instagram también está bloqueada y si buscas el nombre en Internet sale que está cerrado permanentemente”.

Asegura que “el problema es que estamos de alta, como que seguimos trabajando y sin la autorización de “mis jefes”, nosotros no podemos darnos la baja voluntaria, y por ello no pude tramitar nada”.

Destaca esta profesional de la estética que “tampoco nos ha pagado ni el sueldo, ni nos avisó, ni finiquito, ni nada”, detallando que “por lo que tenemos entendido, se llevaron todo hubo, ya que hay gente que los vio vaciar el negocio al día siguiente que ya nos dieron las vacaciones”.

SIN SOLUCIÓN

Otra de las trabajadoras, Cintia Cores, también detalla que “en los últimos días hemos acudido a varios lugares para informarnos y nada, nadie nos puede ayudar, todo el mundo nos dice que no, que aquí no es, que aquí no nos pueden ayudar”, pero que “nos dan mucho ánimo y que la cosa va a ser para rato, ya que aunque la denuncia esté hecha, eso lleva bastante tiempo, porque quieren esperar una sentencia que va a tardar un año y pico, pero claro, si no puedo solicitar el paro, no puedo trabajar porque estoy de alta, no puedes conseguir trabajo porque si sigues de alta, ¿qué hago?”.

Aseguran que actualmente eras cuatro trabajadoras, “cinco, con una que venía los fines de semana y además una de nuestras compañeras venía todos los días desde Santiago”.

También detallan que les adeudan los días de este mes, además de “horas extras, parte del mes pasado, las vacaciones, el finiquito, el preaviso, todo”.

En cuanto al paradero de los propietarios del establecimiento, aseguran que desconoce su paradero. “Supuestamente, ellos se iban para Suiza, porque supuestamente la madre estaba enferma, pero no sabemos dónde están, a lo mejor están allá, a lo mejor están aquí, pero la Policía y todos han intentado contacto con ella y nada, no da señales”, aseguran.