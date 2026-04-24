ACUAES urge a Ferrol y Narón a actualizar los convenios de la red de saneamiento tras años de bloqueo

La presidenta de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), Mª Rosa Cobo, se ha reunido este miércoles con los alcaldes de Ferrol, José Manuel Rey, y de Narón, Marián Ferreiro, con el objetivo prioritario de desbloquear la situación en torno a los interceptores generales de la margen derecha de la ría ferrolana.

Tras un prolongado período de inactividad en las relaciones institucionales con el consistorio ferrolano, el encuentro sirvió para constatar la necesidad de actualizar los compromisos económicos adquiridos por ambos municipios en esta actuación.

Uno de los principales escollos a resolver es la distribución de los costes de explotación del sistema. ACUAES asume esta gestión de forma provisional desde la finalización de las obras en 2016, a la espera de que los ayuntamientos implementen una solución. Los convenios originales contemplaban la creación de una entidad supramunicipal para este fin, una fórmula que hasta la fecha no ha sido posible materializar ante la imposibilidad manifestada por los propios concellos.

Durante los encuentros, todas las partes coincidieron en la importancia de retomar el diálogo y colaborar de forma conjunta para asegurar el correcto funcionamiento de unas infraestructuras consideradas clave para la conservación ambiental de la ría de Ferrol.