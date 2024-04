Abogados del turno de oficio se manifiestan por Ferrol para reclamar sus “derechos más elementales”

Abogados y procuradores del turno de oficio de Ferrol se han manifestado en el mediodía de este miércoles por las calles de esta ciudad para demandar “que se cumplan con nosotros los derechos más elementales”, tal y como ha demandado Ana Rosa Pena, representante del Movimiento Marea Negra y J2, minutos antes de iniciar una protesta que los ha llevado desde la sede de los juzgados, en la calle Coruña, hasta la plaza de España, ante el edificio de la Xunta.

Pena ha detallado que este es “un colectivo que luchamos por los derechos de los ciudadanos y carecemos de los derechos más básicos, tanto en materia de jubilación como en los derechos más fundamentales”, detallando que “trabajamos por orden de la administración y no se cotiza por nuestro trabajo, las remuneraciones que nos pagan son absolutamente indignas”, ya que “el precio medio de pago de un proceso judicial en España es de 153 euros, en Galicia de 203 euros”, incidiendo en que “carecemos de estatuto jurídico, puesto que todos los trabajadores lo tienen, pero nosotros no y no se quiere reconocer relación laboral”.

La abogada ha recordado que “llevamos desde el 21 de noviembre en huelga, es la primera huelga en la historia de la abogacía y pese a ello todavía no han abierto mesa de negociación”, incidiendo en que “hemos sido un colectivo que nunca hemos levantado los brazos y quizás eso justifica su postura”.

CRÍTICAS A LOS COLEGIOS

Ana Rosa Pena también ha mostrado su rechazo a la función que están realizan los colegios de abogados, ya que “nosotras tenemos unos representantes legales”, en alusión a estos colectivos, que en Galicia es el ‘Consello da Avogacía Galega, y en España el ‘Consejo General de la Abogacía’ que “jamás han defendido los derechos de los suyos, por eso iniciamos este movimiento, de la búsqueda de base” y que actualmente “no nos sentimos representados en absoluto por nuestros supuestos representantes, por ello estamos en lucha”.

A preguntas de los medios de comunicación, sobre si pensaban endurecer las medidas de protesta, Pena ha incidido que en algunas localidades otros compañeros se han dado de baja del turno de oficio, pero que “este es obligatorio por ley” y que “en el momento que nos demos de baja los que estamos cubriendo el servicio, al día siguiente seremos llamados”, y que se está dando ahora el caso de “compañeros que son abogados, porque están colegiados, pero nunca han ejercido la profesión, pues esos están siendo llamados ahora también”.

A pesar de la situación, esta abogada de Ferrol ha detallado que “se va a perder muchísima calidad en la prestación de un servicio que se realiza con la máxima calidad” y que por ello “ningún asunto urgente está siendo desatendido por los abogados y procuradores del turno de oficio”, pero que “estamos paralizando una administración ya muy lenta por muchas reivindicaciones anteriores” y que sus protestas son para “dignificar el servicio, reclamamos nuestros derechos para poder seguir defendiendo los de la ciudadanía”, finalizando incidiendo en que “la justicia, ya el propio nombre, es indigno, no es gratuita, es justicia pública como la sanidad o como la educación”.