La AAVV de Ultramar alerta de que podrían quedarse sin celebrar el Entierro de la Sardina

Desde la AAVV de Ultramar muestran su preocupación ya que no saben si el próximo viernes 28 de febrero podrán celebrar el tradicional “Enterro da sardiña” en su barrio. Una celebración típica del carnaval ferrolano que además, recuerdan resurgió de manera importante durante el anterior mandato y bajo la coodinación del edil de cultura de Ferrol en Común, Suso Basterrechea.

Tras una reunión que se celebró este pasado miércoles 22 entre miembros de la entidad vecinal y diferentes comparasas de la comarca que solían participar en esta celebración ( Os Trastos, Asociación Semente de Trasancos, Paso a paso, AMPA Colegio Belén, Argalleiros, Vide Vindo, A Revolta, Os Tiquismiquis, Xa imos chegango, Os Colludos, A Cateira, Troupele Troupele, Os Parrandolos, As Xoaniñas de Chao e Xente de Aquí e de Acolá) , quieren hacer público que no han sido recibidos por el concejal responsable de cultura del ayuntamiento ferrolano, Antonio Golpe, para organizar la cita festiva en el barrio de Ultramar.

A pesar, argumentan, de tener una reunión concertada, el responsable del área no acudió al encuentro, lo que tachan como “una falta de respeto” ya que alrededor de setecientas personas que participan en el Entierro de la Sardina de Ultramar no tienen a día de hoy conocimiento sobre si podrán o no celebrar el evento en el barrio o se verán obligados a acudir a otro ayuntamiento.

OLVIDO DE LA CORPORACIÓN SOCIALISTA HACIA EL BARRIO DE ULTRAMAR

Los responsables de la directiva también critican la actitud de la corporación socialista, puesto que ya en el mes de julio del pasado año 2019 habían solicitado por escrito una reunión con el alcalde Ángel Mato que todavía no les ha recibido.

Tanto las comparsas como la entidad vecinal, esperan que ya que por las vías oficiales y extraoficiales fue imposible que fuesen recibidos para concretar los detalles de la celebracion de carnaval, esta llamada de atención a través de los medios de comunción pueda alertar al concello para que haga lo posible para seguir celebrando esta tradición de más de 30 años en la ciudad de Ferrol