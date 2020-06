Valdoviño retoma la programación cultural con una sesión de títeres y cine al aire libre

El Ayuntamiento de Valdoviño retoma la programación cultural y lo hace con dos espectáculos al aire libre dirigidos al público familiar.

El primero de ellos tendrá lugar este domingo, 5 de julio, a partir de las 19,30 horas en el parque de la playa de A Frouxeira. Allí, la compañía “Mircromina Títeres” representará su obra «Vacacions no mar».

La siguiente cita se celebrará el jueves 9 de julio, a partir de las 22,45 horas en el campo de la fiesta de Meirás. Este espacio se convertirá en una sala de cine al aire libre para acoger la proyección del filme «El Bosque Animado».

En los dos casos, se trata de citas incluidas en la Red Cultural de la Diputación provincial de A Coruña.

La entrada en uno y en otro caso es gratuita, pero se precisa retirar invitación previamente en la Oficina Municipal de Turismo sita en la Puerta del Sol, con un máximo de 5 por persona.

Así, para el espectáculo de este domingo se puede hacer este lunes, martes y miércoles entre las 11,00 y las 17,00 horas. También el jueves de 11,00 a 14,00 horas.

Asimismo, el Ayuntamiento de Valdoviño se ajustará en todo momento a la normativa vigente en relación a la prevención del coronavirus. En esta línea, decidió programar las actividades al aire libre, delimitando los espacios y adaptándolos al aforo permitido, con uno de mascarilla.

Además, cuando el área de Cultura decida que la actividad de exterior pase a realizarse en el auditorio de la Casa de la Cultura, solo podrán asistir aquellas personas que tengan la invitación.

En caso de que sobraran invitaciones, estarán a disposición del público el mismo día de la actividad y se repartirán por orden de llegada de las personas interesadas.

De igual manera podrán ser dispuestas para su uso aquellas sillas que no fueran ocupadas por las personas que teniendo invitación no acudan a la actividad o llegaran tarde al acto. No se admitirán las reclamaciones por estas circunstancias.