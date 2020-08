Una tarde de ocio en familia abre mañana la edición de Equiocio, adaptada a la “nueva normalidad”

Todo preparado para el arranque oficial de Equiocio Mar y Tierra 2020, que se desarrollará en Covas (Ferrol) desde mañana jueves 5 de agosto y hasta el próximo domingo 9 de agosto. La edición del certamen, marcada por el cumplimiento exhaustivo de las medidas preventivas anticovid-19 indicadas por las autoridades sanitarias, se activa mañana con una tarde de ocio en familia, a modo de prólogo de las jornadas de competición hípica.

El evento se reinventa para adaptarse a la “nueva normalidad” y se celebrará en un recinto acotado en el Campo de As Cabazas y con aforo súper reducido. A pesar de las limitaciones territoriales, bate récord de caballos inscritos. Media docena de protocolos de seguridad y un decálogo de obligado cumplimiento determinarán el desarrollo de cada actividad de Equiocio, con el ánimo de prevenir la transmisión del coronavirus. La organización ha realizado un esfuerzo ímprobo para garantizar las condiciones de seguridad exigidas, y será proactiva a la hora de velar porque público, jinetes y amazonas y los propios trabajadores cumplan a rajatabla las medidas preventivas.

En la web del certamen (http://www.equiocio.es), se activará un contador, que permitirá saber en tiempo real el aforo cubierto, facilitando la planificación de visitas -el cupo máximo de 1.000 personas, 600 son deportistas, familiares y organización-. Dentro del recinto, al que se accederá tras pasar un control de temperatura e higienizar manos y calzado, será obligatorio guardar las distancias interpersonales y usar en todo momento la mascarilla. Además, Equiocio será un espacio libre de humos. Un equipo de doce trabajadores se ocupará de higienizar permanentemente zonas comunes y mobiliario, además de vigilar que se respeten el conjunto de medidas preventivas.

OCIO PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El evento apuesta en su apertura por el ocio en familia. Equiocio comenzará a recibir visitantes en la sobremesa. A partir de las 17 horas está previsto que los más pequeños de la casa se adueñen de la pista central, escenario de la ginkana infantil que prepara el Club de BTT Valle de Esmelle. Y en paralelo se activará la Gastroteca Mar y Tierra y los distintos stands de la carpa de Equiocio Consciente.

El primer día concluirá con la charla de Aitor Francesena, alias Gallo, bicampeón del mundo de surf adaptado, que en el videofórum “Surfear no es imposible” relatará cómo tuvo que reaprender a cabalgar las olas, después de que un golpe de mar lo dejara completamente ciego. Toda una historia de superación. A partir del viernes comienza el programa hípico, con pruebas nacionales de salto y territoriales, que se desarrollarán en horario de mañana y de tarde en la gran pista central de hierba de 75 por 50 metros. Según el director deportivo, Federico Pérez Lago, hay 252 caballos inscritos –la cifra más alta de la historia del certamen-, procedentes en su mayoría de Galicia, si bien también hay equipos de Santander, Zamora y Madrid. No se han admitido deportistas de zonas con alta incidencia de covid. También a partir del viernes cobrará vida PequeOcio, el macroespacio reservado para los niños que, patrocinado por Gadis, contará con zona de juegos tradicionales, una oferta continua de talleres (“Da Leira á cociña’, psicomotricidad) y sorteos. En paralelo, los críos tendrán la oportunidad de conseguir su Compostela, cubriendo en poni las diferentes etapas de la recreación del Camino Inglés. Y se multiplicarán las propuestas de ocio y deporte en contacto con la naturaleza, en las que el surf tendrá especial protagonismo (un taller sobre la contaminación de mares y playas, una exhibición de longboard y charlas de empresas de surf sostenible). Finalmente, la ruta BTT, una ruta de senderismo por As Cabazas talleres de yoga taichí y pilates y uno de diseño de pulseras, para los más jóvenes, y una charla sobre el recetario “52 semanas y un Bruch” completan la programación. En definitiva, una oferta multidisciplinar para disfrutar del deporte y del ocio en contacto directo con la naturaleza, respetuosa con el medio y apta el disfrute en familia, una seña de identidad a la que el Equiocio postcovid no renuncia.

PROYECTO COMPARTIDO

El certamen cuenta este año como principales patrocinadores a la Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña, Concello de Ferrol, Gadis y Estrella Galicia. La nómina de entidades colaboradoras se completa con Abanca, Carné Xove, Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol, Deporte Galego, Sogama, Coca Cola, J. Rilo, la Federación Hípica Gallega y la Asociación de montes vecinales de Covas.