Toni Acosta, Olivia Molina o Touriñán, algunos de los protagonistas de la programación cultural de Narón

El Patronato de la Cultura de Narón aprobó la programación correspondiente al último cuatrimestre de este año. La alcaldesa de la ciudad y presidenta del citado organismo, Marián Ferreiro, anunció que se llevarán a cabo en el Pazo entre septiembre y diciembre un total de veintitrés espectáculos, dirigidos a todo tipo de públicos.

“Actores como Carlos Blanco, Toni Acosta, Pepón Nieto, Olivia Molina y Alicia Borrachero, el humorista Xosé Antonio Touriñán, los cantantes Ismael Taboada, Xabier Díaz y Las Adufeiras de Salitre, entre otros, se subirán este año al escenario del Pazo, donde también habrá música góspel, circo y varias propuestas de música y teatro infantil”, tal y como avanzó Ferreiro.

La programación de los últimos meses del año se retomará el 12 de septiembre, con la actuación de Coldday Kids, una banda tributo a Coldplay a cargo de Tertulia Producciones, una propuesta pensada para las niñas y niños en la que interpretarán temas de la reconocida banda británica.

Continuará la programación de septiembre los días 17 y 18 con la representación de la comedia “Quen dixo medo?”, Con de Tres Pes S.L.-, protagonizada por Oswaldo Digón y Carlos Blanco; el 24 y 25 se podrá ver el drama “ Los Pazos de Ulloa” –Secuencia 3-, basada en la obra de Emilia Pardo Bazán y con el Olivia Molina, Pere Ponce y Esther Isla entre el elenco artístico y el 26 con el espectáculo multidisciplinar de música en directo “Acróbata y arlequín” de La Maniqué, con Alejandro Conesa, Natalia Calles y otros actores y actrices que darán vida a varios personajes para representar esta pieza inspirada en el universo del circo de Pablo Picasso a comienzos del siglo XX y la música de las primeras vanguardias.

OCTUBRE

La música marcará de nuevo el inicio de la programación del mes de octubre, con la presentación del disco “ Sin cadenas”, de Ismael Taboada, el día 2, para continuar con teatro musical el día 9, con “Lanas cuatro estaciones… ya en el son lo que eran” de Teatro Che y Moche, una comedia a partir de la música universal de Vivaldi y con un musical infantil; “La Granja” – Tertulia Producción- el día 10 de octubre, en el que se dará a conocer la granja más famosa de todos los tiempos.

La música folk estará también muy presente en el Pazo, donde el día 15 se podrá ver el concierto “ Ailá” de Ozono, Horizonte Musical S.L., una propuesta inspirada en las recogidas históricas de los cuantos de transmisión oral de Galicia, dando paso el día 16 al humor de la mano de Xosé Antonio Touriñán, protagonista de la comedia “Aquí tou” de Ainé Producciones. Las últimas tres propuestas del mes de octubre serán el 23, con la representación de “ Mocha Dick” de La mona ilustre, basado en la novela gráfica “ Mocha Dick: la leyenda de la ballena Blanca”, de Francisco Ortega y Gonzalo Martínez; el 30 con “Las criadas” de Pentación Espectáculos, un drama sobre la alta burguesía francesa entre cuyo elenco está la actriz Alicia Borrachero, y el 31 con “Alicia” de Máquina Teatral Teloncillo SL, una propuesta de teatro musical protagonizada por Alicia, varios animales, jardineros, etc.

NOVIEMBRE

En el mes de noviembre el día 6 tendrá lugar una propuesta de nuevo circo, “ Drop” de Pistacatro Productora de Soños SL, con cuatro malabaristas y un pianista, para seguir la programación el día 7 con el musical “ Recuérdame. El tributo a Coco” de Vol Music Events-, basado en una de las películas más entrañables de todos los tiempos, y el 13 con la comedia “O mozo da última fila” de Redrum Teatro, protagonizada por un joven problemático y que comienza a transformarse.

El sábado 20 el monologuista J. J. Vaquero se subirá al escenario del Pazo para protagonizar un espectáculo muy particular, el domingo 21 será el turno de la música con “ Pettit Pone en concierto” de Edicións Embora SL, un concierto de música familiar basado en el sentido del humor y que busca la implicación del público y el día 27 estarán en Narón Pepón Nieto, Toni Acosta, Dani Muriel y María Ordóñez, entre otros actores, con “Anfitrión”, una pieza sobre un texto original del autor latino Plauto.

DICIEMBRE

Finalmente, en el mes de diciembre el día 10 habrá un concierto de música folk tradicional, con Xabier Díaz e As Adufeiras de Salitre, que presentarán en Narón su tercero disco, “As catedrais silenciadas" ; el 11 se podrá ver la obra “O charco de UIises” do Centro Dramático Galego, una versión libre de la Odisea; el 12 regresará la música de la mano de Mistura Son, con “Cuba y Galicia juntas”, un proyecto de siete mujeres, músicos gallegas y cubanas; los días 17, 18 y 19 tendrá lugar una nueva propuesta de circo, “Circo de Nadal” de La fiesta escénica; y el 23, para cerrar la programación del último cuatrimestre de este año, llegará de nuevo, como es tradicional cada año, la música gospel, con “ Spitir of New Orleans Gospel Choir" .

Las personas abonadas pueden reservar la butaca asignada desde hoy hasta el 31 de julio y a partir de 4 de agosto se pondrán a la venta libre las entradas de los espectáculos del Patronato en la web del Patronato y en la taquilla del Pazo.