Tercera función en Fene del ciclo "Humor peregrino" con la actriz cómica Gala Martínez-Romero

“Soy un monstruo. Cuanto más me conozco peor me caigo. Voy a contar que soy la peor persona del mundo. Me pasé la mitad de mi vida siendo un víctima, la buena, la que cedía siempre… Ahora prefiero ser una déspota. Yo soy adicta la cualquier cosa, por ejemplo a los bolígrafos Bic. No le veo inconvinte a nada. Y soy la peor amiga del mundo…”, Así se presenta la actriz y periodista Gala Martínez que este viernes sube al escenario de la Casa de la Cultura de Fene en el marco del ciclo “Humor Peregrino”. La función comenzará a las 21 horas con entrada libre y gratuitamente hasta completar aforo (50 personas).

Gala Martínez-Romero se define ella misma cómo “creadora, creativa, buscadora de historias, vividora de momentos y bebedora de café y birras”.

Apasionada durante un tiempo de los focos, de las cabinas, de las parrillas, de las notas de prensa y de las newsletter, un buen día “trabó con fuerza el fruto prohibido de la actuación”. Licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual, con formación también en locución y doblaje, trabajó desde los 18 años como regidora, coordinadora de artistas, responsable de comunicación, producción… y en estos últimos años se encaminó hacia interpretación, formándose como actriz, improvisadora y directora en Central de Cine, Espacio Abierto, Circo9 o Escuela Espontánea.

Después de dirigir en Madrid varias obras de teatro infantil y piezas de microteatro para adultos, se muda a Santiago de Compostela en 2018. En los últimos tiempos está potenciando su faceta como cómica en los escenarios del circuito gallego además de estrenar su ópera prima Medea, una revisión del personaje desde una perspectiva feminista, y presentó varias Galas de Cómicas. Tras su paso en producción y comunicación por Terra Mitica, Microteatro por dinero y Kazumbo Teatro, ahora dirige su propia compañía de cómicas, Remolachas Libres, y co-gestiona la sala de formación artística Espontánea, en Santiago de Compostela.