En "Tempos para Compartir" nos enseñarán a hacer y decorar tartas el próximo sábado 6 de abril

Mónica Cibreiro será la encargada de mostrar los secretos de la repostería en la próximas sesión de "Tiempos para compartir" que se desarrollará el mes de abril, concretamente el sábado día 6.

Desde que comenzó el proyecto ya lleva impartidos varios talleres que siempre son un éxito por lo que atraen y por cuantas cosas se aprenden en ellos. Su especialidad es la repostería creativa, un campo que domina a pesar de ser autodidacta y en el que destaca tanto por el sabor de todo lo que hace como por la importancia que le da al detalle en la apariencia final.

Mónica hace cosas espectaculares para el paladar y para la vista a partes iguales, y el sábado 6 de abril nos volverá a enseñar recetas y trucos con los que poder hacer nosotros también tartas decoradas.

Será en el local social de Santa Marina del Monte a partir de las 17.00 h. Las plazas son limitadas y hay que apuntarse antes del día 2 de abril llamando al 981 490 027.

LA ACTIVIDAD

"Tempos para compartir" es una iniciativa del área de Igualdad de San Sadurniño concebida como un punto de intercambio de conocimientos y como un punto de encuentro entre el vecindario a través de talleres en los que se puede aprender gratuitamente casi cualquier cosa. Para organizar un Tiempos, solo hace falta una persona voluntaria que quiera enseñarle la otras personas alguna cosa que sepa. El Ayuntamiento también pide que no sean necesarios materiales demasiado caros y que la actividad se pueda desarrollar de forma participativa, aunque esto no es imprescindible. Con estas premisas ya se han hecho docenas de talleres con un protagonismo casi indiscutible de todos aquellos relacionados con la alimentación -los hubo de de pan, de turrones, de magdalenas, de bombóns, etc.-,

Otro de los objetivos del "Tiempos" es que los conocimientos adquiridos tengan algún tipo de aplicación práctica en la vida diaria. Y, sin duda, el próximo que hay programado cumple de sobras con esta finalidad. En él aprenderemos a hacer y decorar tartas con Mónica Cibreiro. Los ingredientes, el material necesario, las temperaturas de cocción, las esencias que acentúan sabores... todo lo que hay que saber, en definitiva, para agasajar el paladar en aniversarios o cualquier otra celebración, incidiendo especialmente en la preparación de coberturas y en distintas propuestas de decoración. Para este taller de Tiempos para compartir se ofertan 15 plazas que se cubrirán por orden de petición a través del 981 490 027, aunque se le dará prioridad a personas empadronadas en San Sadurniño.