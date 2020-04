La sonora "Cuarentena" con humor desde Ferrol de "El Chigri"

Es Carlos Díaz Sobrín y se hace llamar "El Chigri". Lo suyo con la música no es reciente, pero el confinamiento le ha ayudado a reencontrarse con una de sus pasiones. Con trayectoria previa en grupos y maestro de profesión, este ferrolano cosecha del 88, más bien de Canido, se ha lanzado a la conquista de YouTube aunque admita que no va "a ser los Rolling" y lo hace con una "Cuarentena" de título perfecto.

Una palabra basta para resumir la esencia del tema que publicó en los días de estreno del estado de alarma y que ya supera las 10.400 visualizaciones. Es una cifra nada desdeñable para su primer asalto en solitario, una aventura que sucede a un "tiempo en el que quería pisar el acelerador".

"Me abrió la posibilidad de dedicarle más tiempo a la música", dice a Efe desde su casa en la calle Miramar, atalaya calmada y de privilegio entre el barrio alto de la ciudad y su zona portuaria.

Díaz Sobrín quiso "enfocar en algo creativo" esta reclusión a la fuerza y ayudar a "mantener la cordura", aunque tenga sustancia de ironía su creación. Partiendo de su "carácter radicalmente optimista", quiso reflejar en la letra "preocupaciones" que pueden tener a cualquiera "con la mosca detrás de la oreja" en estas jornadas largas. Sin ir más lejos, las precauciones en el supermercado para un personaje ficticio que realmente le tiene miedo al coronavirus.

TÍTULO

"Lo engloba todo, el titular perfecto", apunta sobre la denominación de la canción "El Chigri", apodo que deriva ni más ni menos que de Chigrinsky, el futbolista ucraniano que parece guardar parecido con él y al que Guardiola quiso y logró fichar.

Para el cantautor, se consigue poner "el foco en medidas que mandan cumplir", pero otra cosa es que resulte sencillo. A su juicio, "una parte del cuerpo se quiere saltar lo que impone la mente", un debate entre el bien y el mal cuando la ley es la que exige.

Lo suyo con la música no es reciente, pero el confinamiento le ha ayudado a reencontrarse. Un humor atemporal matiza la "Cuarentena" de Carlos Díaz Sobrín, un estilo "blanco, no hay pin parental". No le costó demasiado componerla porque hay "canciones que vienen no se sabe cómo" y el éxito en su círculo más inmediato afloró con rapidez. El crecimiento de visualizaciones fue exponencial frente a temas anteriores, que rondaban las 300.

CON SU GUITARRA

Con un "no sé hacer otra cosa" zanja sobre su contribución al estímulo colectivo cuando el confinamiento ya se convierte en cuesta empinada.

La música como antídoto para el público que quiera descubrirlo e incluso para él, que se anima con la guitarra cuando cae la tarde y una vez que los aplausos a los sanitarios se quedan detrás de las ventanas. En esas citas espontáneas suenan también otras composiciones de quien se define sin tapujos como "músico de tres al cuarto".

No es un vecino real el que se hace carne en "Cuarentena", aunque podrán verse reflejados muchos; tiene fácil salvoconducto, por ejemplo, porque sopesa "adoptar un perro" para oler calle.

Entre el pavor al contagio y las ansias por respirar más allá de sus paredes, la línea sonora que evoca a la música de autor sirve un plato apetecible. Su definitivo aliado, las "nuevas formas en la red, una forma de comunicación que no se debe evitar" y que a "El Chigri" le han aupado a su podio más inesperado.