Siro López: "Intento evadirme de esta realidad ridiculizando mi miedo"

Se jubiló en 2006, pero nunca se deja de ser dibujante. En realidad, Siro López (Ferrol, 1943) también ha sido y sigue ejerciendo desde la retaguardia como periodista o pintor.

El confinamiento le ha brindado un regalo, el premio que recuerda a José Luis Alvite, ni más ni menos que uno de los compañeros que más le marcó en el desempeño de su oficio, que califica de "bohemio", una especie ya extinta que no encuentra en una redacción del 2020.

Desde su confinamiento en A Coruña cuenta a Efe que lleva "bien" la cuarentena: "Me resigno, no me puedo quejar; puedo leer, escribir o dibujar. No puedo pintar, pero tengo lápices de colores; voy haciendo", apunta el viñetista que trazó a varias generaciones desde el desaparecido Ferrol Diario a La Voz de Galicia ya en sus dos últimas décadas de trayectoria.

La evidencia se destapa cuando reconoce que no "puedes dejar de pintar ni un día" cuando la inquietud te domina desde niño.

Pese a estar "confinado en el sofá del salón", López, que tiene claro que lo "más importante" de toda su actividad es el dibujo, recurre a su histórico cóctel de ironía gallega e inteligencia visible para plasmar lo que estos días late en su corazón.

Con esa misma sonrisa, esboza que en su familia le han pedido que no difunda esas creaciones. Se dibuja "desnudo" y reta a la parca que estos días ronda el subconsciente colectivo, pero siempre tan presente en la tradición de Galicia.

Foto de archivo de Siro López ante otra de sus publicaciones - FOTO: EFE / Cabalar

"Intento evadirme de esta realidad ridiculizando mi miedo", apostilla el ferrolano, que no desdeña la tecnología más reciente; también hace dibujos en una tableta digital.

CORONAVIRUS

Frente a la pandemia, añade, "hago bocetos de la muerte, la gran prostituta". No en vano, pone el acento en el hecho de que en la Galicia "más auténtica se vivía la relación con la muerte de manera doble", tanto con el recitado de "cuentos de miedo" como con la "superstición, la Santa Compaña".

No se confiesa Siro López "muy preocupado por los premios", pero tampoco va a ocultar su "gran satisfacción" por las connotaciones del Alvite, que otorga la Asociación de Periodistas de Galicia. Dos son los motivos: carece de dotación económica y lo entregan "colegas periodistas".

Con Alvite forjó un vínculo estrecho en su período en Diario 16, donde compartían la contraportada de un rotativo emblema del despertar democrático español.

La confianza dictaba sentencia, como mostraban las palabras del compañero del viñetista: "Tú dibuja lo que quieras". Así replicaba cotidianamente al otro lado del teléfono. Se les quedó en el tintero un proyecto para editar un libro, que hasta tenía ya título: "Burdel". Las escenas del mundo de la prostitución fueron recurrentes en un tramo profesional del autor, interesado en retratar un mundo alejado del foco.

Su última etapa en La Voz de Galicia le permitió retener un privilegio: "hacer series" que sirven de memoria viva de Galicia.

Siro López valora que permaneció durante 21 años "haciendo el dibujo del acontecimiento más importante" de cada día, toda una "historia gráfica que no se hizo en ninguna otra" comunidad autónoma. Más que información, ya que cuando "uno dibuja está interpretando, crea opinión".