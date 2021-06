La sala de exposiciones de la Autoridad Portuaria acoge dos muestras sobre el Camino Inglés

Dos enfoques distintos, pero con el mismo telón de fondo: rendir un sentido homenaje al Camiño Inglés. Es la propuesta que llenará hasta el próximo 3 de julio la Sala de Exposiciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

Por un lado, la muestra “Olladas ao Camiño Inglés” del artista José Yáñez y que se compone de un conjunto de aguatintas que reflejan los principales elementos patrimoniales del Camiño Inglés y recogen los puntos más representativos del itinerario xacobeo que une Ferrol y A Coruña.

Y, por el otro, la exposición fotográfica de los trabajos más representativos del “Concurso de Fotografía Dixital O Camiño Inglés” que impulsaron la Asociación para a Promoción do Camiño Inglés y la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, en colaboración con el Concello de Ferrol y la Autoridad Portuaria. Consta de 21 imágenes ideadas por los finalistas del certamen al que concurrieron 112 participantes. La exposición es itinerante y en cuanto abandone Ferrol visitará el resto de municipios que componen esta particular ruta xacobea.

En la Sala de Exposiciones de la Autoridad Portuaria las dos exposiciones se podrán visitar en horario de 11.30 a 13.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas.