La Room acoge dos conciertos de grupos locales este fin de semana

La Sala La Room de Ferrol acoge este fin de semana dos conciertos de grupos ferrolanos.

El primero de ellos tendrá lugar este mismo viernes. Se trata de Baluarte, cuatro músicos ferrolanos con una variada trayectoria y que se presentan por primera vez al público con este formato. Una banda que acaba de comenzar su andadura compuesta por varios miembros de anteriores proyectos en la ciudad como Adóbriga, Manopuesta o El Desván de Gloria. Apuestan fuerte por canciones propias que suenan a blues, rock, pop o folk que entremezclan en su directo con versiones de rock con un punto de vista muy personal. La apertura de puertas será a las 23.00 horas y el concierto comenzará 15 minutos después, el precio de las entradas es de 5 euros, se pueden adquirir en www.ataquilla.com y en la misma sala.

El sábado a la misma hora, le tocará el turno a In Style OFque ofrecerán un especial de The Cramberries con la poderosa voz de Susana Adalid y Sergio Sanjurjo a la guitarra. Un concierto que forma parte del programa" Ferrol Caldeira de Sons" subvencionado por la Xunta de Galicia.