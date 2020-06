Récord de participación en el concurso Runas más internacional del Festival de Ortigueira

El interés por darse a conocer en el Festival de Ortigueira cara a la celebración en 2021 ha crecido notablemente pese a no celebrarse el festival este verano y las dificultades de reunión y grabación propias del confinamiento, más al contrario; un total de 35 grupos enviaron su candidatura a ser uno de los 3 finalistas.

El comité técnico nombrado por el Ayuntamiento de Ortigueira hará una selección de un máximo de diez trabajos de entre los recibidos que reúnan todos los requisitos marcados en las bases del concurso. Tal y como expresa Ángel Lozano, concejal de deportes y festival: “Como todos sabemos, o festival é o evento máis importante na proxección internacional de Ortigueira, e este ano, a pesares de que non se poida celebrar, traballamos nesta liña de cara a crear un día máis en 2021 e aproveitar esta edición as oportunidades que nos ofrece a tecnoloxía para promocionarnos na rede. Así, para fomentar a participación e a difusión internacional, realizamos diferentes accións en redes sociais orientadas e segmentar e chegarlle directamente ao público máis interesado na música e na cultura celta de todo o mundo, loxicamente partindo das 8 nacións celtas, pero conectando con novos territorios como o sudamericano, onde a aceptación foi máis que notable. É todo un éxito que se presenten máis grupos que nunca estando nesta situación sanitaria e social. Para este 2020 temos confirmada a participación de grupos galegos, de Andalucía, Asturias, Madrid, Castela León, Castela a Mancha ou Valencia, e a nivel internacional desde Portugal, Francia, Italia, Irlanda, Escocia, Arxentina e Brasil. Quixemos facer esta aposta de difusión online para impulsar aínda máis a participación no concurso Runas, que xa cumpre 20 anos, o descubrimento de novas bandas e a promoción da cultura e a música celta, afondando nos valores que fixeron de Ortigueira un referente no panorama musical mundial.”

En la segunda fase los trabajos de los diez grupos seleccionados podrán escucharse en la página web del eventohttps://festivaldeortigueira.com/ a partir del lunes 22 de junio, momento en el que se activará el proceso de votacións online y que finalizará el miércoles 8 de julio a las 14 h.

Los finalistas se determinarán por un sistema de cinco votos. Un voto saldrá de la votación popular en la página web del Festival, y los otros cuatro votos procederán de un jurado compuesto por músicos, periodistas musicales y promotores seleccionados polo Ayuntamiento. Los tres grupos finalistas, serán anunciados en la página web el martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de julio, día en el que había previsto comenzar el Festival de de 2020. Se anunciará un grupo finalista cada día. Desde la elección de los finalistas incluso la celebración del festival, se realizará la promoción de los grupos finalistas a través de la publicación de sus temas, entrevistas, o aquel material del que dispongan o generen en este tiempo en los perfiles oficiales del festival en redes sociales, así como en la web www.festivaldeortigueira.com.

Bases completas en https://festivaldeortigueira.com/runas