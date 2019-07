¿Qué hacemos este fin de semana?

VIERNES

En Ortigueira hoy ya día grande del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira. Por la tarde a las cuatro habrá un taller de baile bretón en el I.E.S. Ortigueira; a las 18.00 h concierto de Xesús Vaamonde en la Igrexa parroquial de Santa Marta,; a las 18.00 h Pasacalles Bagad Kerlenn , Banda de Gaitas de Barbude y a las 19.30 h concierto de Andoa e invitados en el espacio Paralaia Pub; 20:00 h Concerto Orquestra de Foles (Portugal) A Penela - Perla - Eugenio López - Cantón

ESCENARIO ESTRELLA GALICIA

22.00 h Peoples Ford Boghall & Bathgate Caledonia Pipe Band - Escocia

23.00 h Escola de Gaitas de Ortigueira - Galicia

00.00 h Moving Hearts - Irlanda

01.30 h Anxo Lorenzo Band - Galicia

03.00 h Project Smok - Escocia

En Pontedeume a partir de las 21.30 actuarán en la Plaza del Convento el grupo “Guardianes del rock” dentro de las actividades que contempla el Campamento Musical que organiza la Escuela de Música local Charamela y que se prolongará hasta mañana, cuando tenga lugar la última actuación a las doce del mediodía en el Convento de Raxoi.

En Fene hoy finaliza el ciclo de actividades en torno al 25 de julio, al Día de Galicia. A partir de las 20,30 horas, se leerá la Declaración Institucional en el Monumento Día de la Patria Gallega a cargo de Laura Bouza, responsable de Laudas Calamity. Laboratorio de Creación Artística y, a partir de las 22 horas, concertó en la plaza del Alcalde Ramón Souto González de De Vacas, que presentará el disco “Tour vacanal 2019”.

En el Ateneo Ferrolán se proyectará partir de las 20 horas el documental “Los labios apretados” de Sergio Montero sobre la revolución de Asturias del año 1934.

Hoy a la 18.30 horas en el salón de actos del Museo de Historia Natural de Ferrol los doctores Roberto Bau Casal de la UDC y Alberto Sáez Ruíz de la Universitar de Barcelona, expertos en la reconstrucción de la influencia climática en los sistemas costeros, ofrecerán una charla sobre el estado de la investigación que desarrollan sobre el origen del sistema de Doniños, una de las más hermosas lagunas costeras ibéricas. La charla lleva por título “La laguna de Doniños, una historia de 10.000 años de cambio ambiental” La entrada es libre y gratuita.

Desde el viernes 12 hasta el domingo día 14 se llevará a cabo el IV Congreso de Fotografía de larga exposición en el Monasterio de Santa Catalina, un encuentro que organiza la Asociación de Fotografía de Ferrolterra. El sábado tendrá lugar el X Torneo de Chave concello de Ares en el Parque Rosalía de 10 a 20 horas. Sábado y domingo se celebrará el I Campus de Danza en la playa. Y el domingo en el paseo marítimo a partir de las 9 de la mañana X Mercadillo Vecinal de 2ª mano.

SÁBADO

En Mugardos comienzan sus fiestas de Verano con la celebración de la 29ª ecición de la Festa do Polbo, declarada de interés turístico de Galicia. A las doce comenzará la apertura de las taquillas para la venta de tickets, que tendrán un precio de 10 euros la ración de pulpo, y 2 euros, la de empanada. A las 13 horas comenzará el reparto de raciones en la carpa ubicada en el Parque de la Constitución. A las 13.30 horas pasacalles a cargo de la Charanga Mekánica; a las 17.30 horas actución de los Kilomberos de Montealto y por la noche a las 22.30, verbena nocturna en el Cantón de Cora con el grupo Claxon. El domingo a misma hora de la noche actuación de “Sisters in the house” en la Plaza de la Constitución.

El Club de Campo celebrará este sábado su tradicional fiesta acuática, que tendrá lugar en las piscinas exteriores de las instalaciones de Pazos. En esta ocasión, tanto niños como adolescentes contarán con tres plataformas hinchables que podrán disfrutar sin restricciones y bajo la supervisión de un monitor de 12 a 14 horas, y de 15:30 a 18:30 horas. Al finalizar la diversión en las piscinas, en torno a las siete de la tarde, se servirá una degustación de cuatro arroces diferentes. Los socios podrán retirar invitaciones para amigos y familiares, previo abono de 10 euros para los adultos y 2 euros los niños de 2 a 16 años.

Este sábado día 13 a las 12 horas en el salón de actos de la SGHN tendrá lugar una conferencia sobre Astrofotografía, que contará con la precesncia de prestigiosos astrofotógrafos: Raúl Villaverde, Leoncio Peiro, Domingo Pestana. Estarán presentes también los astrofotógrafos ferrolanos: Marcos López Alonso, Nicolás Sisto e Miguel Díaz.

DOMINGO

En Cedeira el domingo comenzará este domingo una nueva edición del programa Música na Rúa. En la plaza Floreal actuará a partir de las 13 horas la banda de música de Cedeira.

En el paseo Marítimo de Xuvia, este domingo se celebrará una nueva edición de la Alteada y la 3ª edición da Festa da Ameixa Rubia bajo una gran carpa. El menú estará compuesto de almeja rubia, ( son 90 kilos los que aporta la cofradía de Barallobre) , churrasco, sobremesa y bebidas a precios populares, si bien los menores de 12 años, este año no pagan.