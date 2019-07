El programa Xeorutas de Cedeira organiza 33 visitas guiadas durante el verano

El Ayuntamiento de Cedeira abre el plazo de inscripción para tomar parte en el programa de Xeorutas, una iniciativa municipal de promoción turística en la que la riqueza geológica del territorio se está convirtiendo una alternativa a los tradicionales recursos de sol y montaña.

Las plazas son limitadas y los interesados ya pueden hacer la reserva en la Oficina de Turismo (981 482 187) o en el blog: rutasxeoloxicasdegalicia. blogspot. com.es.

El doctor en Geología Francisco Canosa vuelve a ponerse al frente de unas visitas guiadas que tendrán lugar de viernes a domingo y que darán lugar a un total de 33 salidas. La presente convocatoria, que comenzará el próximo viernes día 5 de julio, estará operativa hasta mediados del próximo mes de septiembre.

PENALIZACIÓN POR CUMPLIR CON LA RESERVA

Con respecto a pasadas ediciones, la que ahora comienza presenta como novedad la aplicación de una penalización a las personas que reserven y no notifiquen que causan baja, ante cualquier percance o imprevisto. De no hacerlo, quedarán excluidos del programa durante un año.El ejecutivo local recuerda que las plazas son limitadas y la participación sigue siendo gratuita, por lo que considera que el hecho de no anular a reserva está causando perjuicio la otras personas y mismo a la administración local por no poder aprovechar un recurso que además de público su finalidad es dar a conocer el territorio. El gobierno anima a los posibles interesados a apuntarse a la mayor brevedad, “porque las plazas se acaban en días” y valora la importancia de una iniciativa que también sirve para reivindicar la declaración, por parte de la Unesco, del Xeoparque del Cabo Ortegal.

DIFERENTES RUTAS

-Ruta del Litoral: Consiste un paseo geológico por el entorno del puerto de Cedeira y de la playa de la Magdalena y en la que, además, se incluye una visita al yacimiento arqueológico del Sarridal. Se trata de una actividad de dificultad baja y con una duración de unas tres horas.

-Ruta Os Cantís: Con esta xeorruta existe la posibilidad de contemplar unas impresionantes vistas panorámicas de la Sierra de la Capelada, descubriendo así una salientable estructura geológica de más de 400 metros de altura y rocas de hay millones de años. Tiene una dificultad baja.

-Ruta de Areas Negras: Esta salida permite conocer la que está considerada como la única playa de arena negra no volcánica del planeta y tomar contacto con los acantilados más altos de la Europa continental, así como mirar la cascada o la falta de Teixidelo, una estructura geológica que discurre por un hermoso valle de origen glaciar. En este caso, la dificultad es alta y la distancia superior a los 5,5 kilómetros.

-Ruta del Cromo: Se trata de una zona que geologicamente destaca por la presencia de rocas muy poco habituales en la superficie de la tierra. Asociadas a ellas fueron descubiertas acumulaciones de minerales de cromo y platino. La visita permite mirar también la presencia de una salientable falta que corta toda la Sierra de la Capelada. Su dificutade es media.

-Ruta del Granate: Esta última salida discurre por un pequeño sendero de pescadores desde el santuario de San Andrés hasta la ensenada de las Cortes. Se trata de un recorrido de dificultad alta, orientado a la participación de personas mayores de 16 años y que tiene una distancia de cinco kilómetros.