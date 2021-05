La prestigiosa revista Advanced Functional Materials publica un artículo de Jaime Martín profesor de la EUP

La prestigiosa revista Advanced Functional Materials viene de publicar un artículo del investigador Ramón y Cajal en la Universidade da Coruña, Jaime Martín, en el que desentraña el complejo comportamiento estructural de una de las familias de materiales más relevantes en el campo de las células solares orgánicas.

Tal y como explica el investigador del Grupo de Polímeros del Campus de Ferrol y profesor en la Escuela Universitaria Politécnica, hasta hace pocos años, las células orgánicas más eficientes estaban compuestas por fullerenos, unos materiales estructuralmente amorfos. Sin embargo, hace relativamente poco tiempo, se encontraron una serie de nuevas moléculas que permiten fabricar células solares mucho más eficientes. Estos nuevos compuestos se denomina aceptores no- fullereno ( ANF) y, al contrario que sus predecesores, no son estructuralmente amorfos sino que pueden cristalizar durante la fabricación de las celdas solares. Esto provoca, según Jaime Martín, que muchas de esas nuevas células solares tengan en su estructura pequeños cristales de ANF. De este modo, a lo largo del artículo, se analizan en profundidad estos cristales y sus propiedades optoelectrónicas.

En el artículo “ Polymorphism in No- Fullerene Acceptors Base don Indacenodithienothiophene” participaron investigadores de la Universidad del País Vasco ( UPV/ EHU), del KAUST Solar Center de Arabia Saudí, del Instituto Italiano de Tecnología, de la NCD- SWEET Beamline, del Georgia Institute of Technology (USA), del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona ( ICMAB-CSIC), del Centro de Física de Materiales de San Sebastián y de la Universidad Tecnológica de Chalmers de Suiza.

Esta no es la primera vez que la familia de revistas Advanced Materials publica un artículo de Jaime Martín. En noviembre de 2020, la prestigiosa revista de ciencia de los materiales, Advanced Materials, publicaba un texto en el que el investigador Ramón y Cajal en la Universidade da Coruña presentaba una metodología experimental que permitía cuantificar la composición de células solares orgánicas. Por aquel entonces, Jaime Martín contó con la colaboración de investigadores de la Universidad del País Vasco ( UPV/ EHU), del Georgia Institute of Technology (USA), de la University of California Santa Bárbara (USA), del Imperial College London ( Reido Unido), del Centro de Física de Materiales (CSIC) y del Sincrotón ALBA.