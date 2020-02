En As Pontes cumplen 40 años rindiendo tributo al grelo

La Feira do Grelo de As Pontes celebrará, el próximo este fin de semana ( 22 y 23 de febrero ) su 40º aniversario. Una cita gastronómica que tiene como objetivos exaltar uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía local y rendir homenaje a la agricultura más tradicional.

El programa de actividades, diseñado por los departamentos de Cultura y de Turismo del ayuntamiento pontés, conjuga las actividades más tradicionales como el concurso de cestas o la muestra de artesanía con otras más novedosas como una actividad gastronómica en la que participarán tres reputados cocineros, apostando por la promocion de los productos agrícolas, ganaderos y la música tradicional.

Las actividades, que se desarrollarán durante los días 22 y 23 de febrero, comenzarán el sábado, a las 11:00 horas de la mañana como apertura de la XIII Exposición Contornos , exposición itinerante de madera torneada, en la primera planta del Mercado Municipal.



A La misma hora, en la calle Ramón Cabanillas, la Asociación Amigos de la Madera de As Pontes llevará a cabo una exhibición de torneado en talla de madera y en la Plaza de América se abrirán las puertas de la feria “Son de Campo” promovida por la Federación de mujeres rurales FADEMUR , en la que los visitantes podrán adquirir, durante todo el fin de semana, productos autóctonos de alimentación, regalos, cosmética, piezas de joyería.



En la calle Alexandre Bóveda, los asistentes a la 40 edición de la Feira do Grelo de As Pontes podrán visitar la VI Muestra Muestra de la Federación de Razas Autóctonas de Galicia (cabra y la oveja, el cerdo celta o el perro de palleiro) y exhibición de especias avícolas en la que el vecindario y visitantes podrán conocer más de cerca algunas especies propias de la comunidad autónoma gallega como la cabra y la oveja, el cerdo celta o el can de palleiro.



Durante toda la mañana del sábado, 22 de febrero, el grupo de gaitas Canavella animará las calles del casco urbano y a las 12:30 horas, en la Casa Dopeso se presentará el documental “O latexo do tempo humano" en el que los artesanos Lolo de Severiano, Tito Ledo y Lola Turón dan su visión sobre tres piezas arqueológicas, el trabajo artesano y la madera.

La música volverá a las 17:00 horas con un concierto de música tradicional, en la Plaza de América en el que participarán la formación Os Viqueiras que interpretarán, acompañados de cuatro cabezudos que bailarán al son de la música, las piezas de su libro-disco Vilaverde.



Tras esta actuación será el turno de Dequenvessendo, grupo de folk gallego que nace en el año 2016, fruto del encuentro de jóvene con las mismas inquietudes musicales y culturales y que, pese su corta trayectoria, cuenta con varios premios en su haber entre lo que destaca, Runas 2019, premio del Festival de Ortigueira.

Un momento de la celebración de la Feira do Grelo das Pontes en el año 2016

DOMINGO, DÍA GRANDE DE LA FEIRA DO GRELO



El domingo las actividades comenzarán con el tradicional concurso de cestas en el patio del Colegio Santa María. Los productores podrán presentar sus cestas de grelos hasta las 10:00 de la mañana y a las 11:00 horas el jurado hará entrega de los premios, en la carpa del Colegio Santa María, a las cestas ganadoras.



Los participantes optarán a tres premios, a la mejor calidad del grelo, de 400, 250, 200 euros y a 5 accésits de 75 euros cada uno. El premio especial Alexandre Pérez Sindín, a la cesta mejora valorada tendrá una cuantía de 300 euros e incluye una pieza de artesanía fácil por la Asociación Amigos de la Madera.



Desde las 11:30 horas hasta a las 13:00 horas, en la carpa del Colegio Santa María se celebrará una actividad gastronómica en la que los cocineros Adrián Fuentes del Restaurante Abisal, finalista del concurso Cocinero del Año Forum Gastromómico 2019; Bruno Pena, presidente de la Asociación de Cociñeiros da Mariña y cocinero del Hotel OCA Foz y Álvaro Victoriano Aguado, cocinero del Restaurante Peculiar elaborararán y darán a probar diferentes platos elaborados con grelos, presentada por Marta Doviro, actriz y presentadora de la TVG que entrevistará a diversos productores locales.

A partir de las 13:00 horas, en el patio de Santa María se celebrará la degustación popular, que incluirá un menú compuesto por sopa, cocido con grelos, costilla, lacón, chorizo, garbanzos y patatas, además de requesón da Faeira y miel de Goente de postre. El precio será de diez euros por persona y el menú estará disponible para llevar. Aquellos que quieran degustar freixós, deberán trasladarse a la Avenida de A Coruña, donde estará instalada a freixoeira, donde podrán comprar una docena de freixós por 5 euros.

Durante la jornada dominical a música tendrá de nuevo un papel protagonista con los pasarúas de No Cómbaro y Os Trevillas y los conciertos de A Banda da Balbina, a partir de las 13:00 horas, en la Plaza de América.

El broche de oro de la 40ª Edición de la Feria del Grelo lo pondrán Tanxugueiras que acturán, a partir de las 18:30 horas, en el Auditorio Municipal Cine Alovi, para presentar su último disco en el que inciden en la recuperación de la tradición de las pandereteras, integrando diferentes armonías y estilos.