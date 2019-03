Pontedeume acoge el próximo fin de semana un ShowRoom de bodas

El Ayuntamiento de Pontedeume, con la empresa BodasPack. com, May Events y “O Casamento by Dani Ríos” organizan el primero ShowRoom Bodas Pontedeume, que tendrá por escenario el Convento de San Agostino (Casa de la Cultura) y sus jardines, el próximo fin de semana, sábado y domingo, días 23 y 24 de marzo.

En el evento todos los asistentes podrán conocer las últimas tendencias existentes para la organización de una boda. También habrá degustaciones, música en directo, talleres, exhibiciones y muchas sorpresas.

El ShowRoom será “un escaparate de la calidad de la oferta que ofrece el comercio eumés y también contará con la presencia de empresas de ámbito autonómico, en un ambiente festivo, dinámico y participativo donde se darán a conocer los distintos servicios y productos que se ofertan para la organización de una boda”, asegura la concejala de Turismo y Cultura de Pontedeume, Yolanda Vázquez Busto.

SOLIDARIEDAD

Cabe destacar que este evento tiene un claro fin solidario a favor de la Asociación Gallega de Transplantados de Médula Ósea (Asotrame). La entidad mostrará en el ShowRoom sus proyectos de información, sensibilización e investigación sobre donación de médula.

Algunos de los establecimientos y negocios eumeses vinculados con esta temática y que mostrarán sus servicios en el evento son:

Pin Up Estetic Tatoo

Salón Pilar Martínez

Peluquería e Beleza Naty

Escola de Hostalaría Fraga do Eume

Restaurante Os Molinos

Confeccións Martiño

Vicky Noche

Colorín Colorado

Calzados Sande

Ivana Zapatería

Calzados Camino

Floristeria Reyes

Floristería Olmo

Floristería Ángela Garrote

Taniarte Fotografía

Attic Música para eventos

A Coqueta,

Mercería e complementos

Eume Viaxes

Viaxes Ecuador