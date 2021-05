El Pazo da Cultura de Narón estrena la comedia “Gloria nacional” de Teatro do Noroeste

La compañía Teatro del Noroeste estrenará este fin de semana en el Pazo de la Cultura la comedia “Gloria nacional”, coproducida por el Patronato de la Cultura. La alcaldesa y presidenta del citado organismo, Marián Ferreiro, y el concejal de Cultura, Guillermo Sánchez Fojo, presentaron la obra junto con el autor y director, Eduardo Alonso, los actores Miguel Pernas, Luma Gómez y Manuela Varela. El estreno de esta comedia tendrá lugar el viernes 14 y el sábado 15 –a las 20.30 y 20.00 horas respectivamente- y aún quedan algunas entradas disponibles, que se pueden adquirir en la taquilla del Pazo o en la web del Patronato de la Cultura: www.padroadodecultura.es.

“ Gracias al apoyo del Patronato de la Cultura de Narón se hizo esta obra desde el principio, incluso no se escribiría si no hubiese este apoyo, porque es una coproducción desde la idea hasta que se estrena la obra, por iniciativa del Patronato que nos anima la que hagamos una obra sobre esta temática”, aseguró el director del espectáculo, Eduardo Alonso. Trabajan desde finales del año pasado en esta comedia, que él define cómo “divertida, en la que el público lo va a pasar bien y en la que se plantean cuestiones de fondo de actualidad y de la realidad, para que la gente medite, debata y se divierta”, señaló.

Por su parte, el actor Miguel Pernas explicó que la historia se desarrolla “en el estudio de un escultor de renombre, gloria nacional de un país ficticio” e indicó que “es una reflexión sobre el arte y los procesos de creación en estos momentos de incertidume y pandemia, en los que el arte es la esperanza y en el teatro mayormente”.

La actriz Luma Gómez aseguró que “es una reflexión entre el arte y la cultura que está cogida desde diferentes puntos de vista, desde lo del artista y también desde la política y el de la sociedad e incluso de la comercialización de la obra artística porque los personajes de alguna manera son producto de eso”.

“Son pequeños guiños que se hacen a la actualidad y que harán que la gente vea la obra con un cierta sonrisa”, aseguró Manuela Varela, que en la obra se meterá en la piel de una ministra de Cultura. Luma subrayó además la apuesta del Ayuntamiento de Narón por la Cultura, incidiendo en que “es un Ayuntamiento dispuesto a apoyar proyectos en la medida en que sean necesarios, sin cortarse un pelo, aceptando la situación que después de este largo proceso que llevamos vivimos las compañías de teatro y los artistas en general, lo que es muy de agradecer que haya un ayuntamiento en este país así porque la verdad es que no es lo habitual”.

SINOPSIS

Es una comedia de gran contenido social protagonizada por Uxío, un escultor y pintor de unos 60 años que es considerado en su tiempo una gloria nacional. Expone en todos los países del mundo y está construyendo en su estudio su trabajo más importante, una escultura que le encargó el gobierno de su país para colocar en una plaza principal de la capital. Comienza a hacerla pero llega a un punto en el que no sabe como continuar debido a una crisis creativa. Carmiña, una mujer de 65 años que vive cerca de su estudio tiene varias conversas con Uxío pero la obra se retrasa y el presidente del gobierno se preocupa porque la plaza está casi finalizada y no se puede inaugurar porque no está la escultura.

Finalmente la alcaldesa destacó el trabajo de la compañía Teatro del Noroeste, que en varias ocasiones actuó en el Pazo de la Cultura, y agradeció el reconocimiento al trabajo que en el área cultural se realiza desde la ciudad. “Las administraciones tenemos que apoyar también al sector cultural, del que dependen muchísimas familias que también sufrieron y sufren en primera línea esta pandemia y desde Narón así lo hicimos y continuaremos haciendo para aportar nuestro grano de arena”, recalcó. Además, junto con Sánchez Fojo, felicitó a la compañía por el trabajo realizado con el Patronato de la Cultura y animó al vecindario a acudir a ver el espectáculo este fin de semana.