El Pazo de la Cultura de Narón acogerá este jueves 27 de mayo un concierto solidario para recaudar alimentos y productos de higiene para las familias más vulnerables. Las ediles de Fiestas, Natalia Hermida, y Bienestar Social, Catalina García, el responsable del Centro de Recursos Solidario de Narón, José Manuel González, y el músico, productor y compositor Ilde Díaz, presentaron el evento, que comenzará a las 20.30 horas. Las entradas solidarias una hora antes del inicio en la taquilla del Pazo de la Cultura. El aforo es de 300 personas debido a la actual situación sanitaria.

La periodista Lucía Rodríguez será la encargada de presentar el evento en el que actuarán Pili Pampín, Luciana Abreu, Gustavo Nagykohi, Marcos Mella, Gustavo Almeida, Irene Caruncho, Nuria Fernández, Alexander Rodríguez, Romina Vázquez, Pedro Campos, Diana Tarín, Alejandra Padres, Macarena Tejada, Cuchús Pimentel, Marcos Valcárce, Fernando Couce y Guillermo Cuba. El impulsor de esta iniciativa, Ilde Díaz, aseguró que “ningún artista nos cobra por su actuación” y valoró el hecho de que se trata de “invitados muy reconocidos en el mundo de la música y a los que hice una llamada para explicarles que quería hacer este evento en colaboración con el Ayuntamiento y desde el primer momento me dijeron que contara con ellos, que les dijera día y hora”.

Las personas que deseen asistir deberán llevar algún donativo, alimentos no perecederos o productos de higiene personal o del hogar, recomendándose desde lo Centro de Recursos Solidarios estos últimos, por ser los que actualmente disponen de menos existencias. Una vez recojan la entrada solidaria en la billeteira del Pazo, ya dentro de las instalaciones culturales habrá un espacio en el que podrán entregar las donaciones, con personal del Centro de Recursos Solidarios, la donde se llevarán después del concierto para distribuirlas entre las familias más vulnerables de la ciudad.

Cartel anunciador del concierto solidario de Narón. FOTO: Concello de Narón









“Yo no sé hacer otra cosa que no sea música y me gustaría ayudar a la gente que más lo precisa, por lo que le propuse esta iniciativa al Ayuntamiento y se involucraron desde lo primero día para ver cómo hacerlo”, recordó Díaz, que también agradeció la colaboración de las empresas que se sumaron la este concierto solidario.

La edil de Fiestas, Natalia Hermida, agradeció la iniciativa de Ilde Díaz y la aportación social que quiere realizar a través de la música”. Asimismo, junto con la concejal de Bienestar Social, Catalina García, agradeció la participación de los artistas y del Centro de Recursos Solidarios por su labor. Sobre el evento, García apuntó también que “ Ilde y los artistas también sufren esta pandemia y harán un esfuerzo para ayudar a las familias que más lo precisan”.

Por su parte, el responsable del Centro de Recursos Solidarios agradeció al Ayuntamiento y a los artistas a organización de este evento y su “sensibilidad para ayudar a las familias más vulnerables”.

Las personas que acudan tendrán la oportunidad de asistir al estreno del tema “ Y él mundo cambió”, de Ilde Díaz, que se grabará también ese mismo día del concierto, en directo, en vez de en un estudio. Una canción que, tal y como explicó, cobra sentido en estos tiempos de pandemia que vivimos desde hay algo más de un año y que dieron un giro a la sociedad a nivel mundial. El concierto solidario, en el que los artistas convidados cantarán algún tema con Ilde Díaz, se retransmitirá por streaming el próximo 4 de junio.

Desde la organización realizaron un llamamiento para que acudan la esta cita solidaria todas las personas que puedan colaborar para ayudar a las personas que están atravesando situaciones de vulnerabilidad.