Paco Vázquez, impartirá una conferencia sobre la batalla de Lepanto dentro de la Cátedra Jorge Juan

El ex embajador en la Santa Sede y ex alcade de A Coruña, Francisco Vázquez Vázquez, imparte este miércoles 15 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, una conferencia vinculada a su último libro, “1.001 historias romanas de la batalla de Lepanto, política y democracia”,en el marco de la Cátedra Jorge Juan que dirige el profesor Pablo Fariñas Alvariño.

Tal y como explica el propio Francisco Vázquez, el libro analiza Lepanto desde una perspectiva diplomática y política, centrándose en las causas y antecedentes que llevan a la confrontación entre lo amenazante expansionismo islámico de la época, representado por el imperio turco y la coalición defensiva de los reinos cristianos liderazgos por España, el imperio hegemónico y dominante a escala universal.

Del mismo modo, tanto en las páginas del libro como en su intervención, el ex embajador en la Santa Sede y ex alcalde de A Coruña ahondará en una serie de personajes protagonistas no sólo en el evento militar sino también de las tortuosas negociaciones que, impulsadas por el Papa, desembocan en la alianza entre España, Venecia y los Estados Pontificios para formar una flota que resultaría victoriosa en Lepanto.

Está previsto que asistan a la presentación, la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, María Jesús Movilla, el vicerrector de Política Científica, Investigación y Transferencia, Salvador Naya, así como el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, Ignacio Frutos Ruíz, entre otras autoridades.