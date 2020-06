La organización del Nachiños Fest sigue trabajando para poder celebrar la segunda edición del festival "indie"

La organización del Nachiños Fest sigue trabajando para poder llevar a cabo el la segunda edición de este festival que se celebrará los días 21 y 22 de agosto en la zona de As Cabazas, en Ferrol.

De llevarse a cabo sería uno de los pocos festivales de música en directo que podría celebrarse en Galicia. Eso sí, están a la espera de las indicaciones por parte de las autoridades, Gobierno o Xunta de Galicia, para poner en marcha los protocolos necesarios para desarrollar un evento seguro y con las medidas higiénico sanitarias que se estipulen para prevenir contagios. José Cobelo, organizador del Festival, se muestra confiado y optimista ya que cuentan con un espacio bastante amplio y asegura que es necesario impulsar la actividad económica y cultural en nuestra comarca.

El Nachiños Fest se celebra en el entorno de As Cabazas en Ferrol

ARTISTAS INVITADOS Y ABONOS

El evento contaría con grupos consolidados de la música independiente del panorama musical español como Sidonie, Sinsinati, Veintiuno o Smile; con grupos locales como Superglú y con dj'S como La Flaca o We are not dj's.

Los abonos ya están a la venta en la página web: https://nachinosfest.com/, desde el mes de diciembre, algunos ya agotados y otros cuyo precio oscila entre los 35 y los 40 euros. En caso de que finalmente, por motivos excepcionales, el evento no pueda celebrarse dichos abonos serán válidos para la próxima edición del 2021, o cabrá la posibilidad de reembolsar el importe.