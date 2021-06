Narón presenta una nueva edición del programa "Verde que te quero verde"

Una nueva edición, la quinta, del programa “Verde que te quero verde” comenzará el próximo domingo, día 4 de julio en Narón.

El Patronato de la Cultura convoca de nuevo una gran variedad de espectáculos, dirigidos a público familiar e infantil, en espacios verdes de la ciudad.

La alcaldesa y presidenta del Patronato de la Cultura, Marián Ferreiro, y el concejal de Cultura, Guillermo Sánchez Fojo, presentaron este lunes la convocatoria, que incluye un total de ocho espectáculos los próximos cuatro domingos. Ferreiro destacó que se trata de una propuesta “con la que nuevamente llevamos a la calle los espectáculos culturales para que puedan disfrutar de ellos las vecinas y vecinos, con propuestas muy variadas y que se irán sucediendo como ya es habitual durante todos los domingos del mes de julio”.

PROGRAMACIÓN

La primera de las citas será el próximo domingo 4 de julio en la Plaza Hermanos Freire, en Xuvia, a partir de las 12.30 horas. Las actuaciones correrán a cargo de “ Oviravai” y Roger de Flor y la Tribu. Verónica Santalices, Laura Iglesias, Federico Wlicki y David Álvarez son los integrantes de “ Oviravai”, que traerá a Narón su primer trabajo “As andanzas de Paio”, en el que se trabajan temas como los colores, las estaciones, las vocales… y se incide en la transmisión de valores como la amistad, la solidaridad, el cuidado del planeta… La segunda de las propuestas, a cargo de Roger de Flor y la Tribu condensan el folk y el pop, el swing y la bossa, la canción tabernaria y la melodía más delicada en una propuesta cantada en gallego, castellano, italiano, inglés y portugués. Roger de Flor estará acompañado por el percusionista Serxio Galego, el acordeonista Nicolás Vidal y la intérprete Silvia Fralleoni.

El domingo 11 de julio, en el mismo horario, actuarán Paco Nogueiras y Ukestra do Medio en la zona verde de la calle 25 de Julio (Alto del Castaño). El acordeonista, músico y actor Paco Nogueiras es uno de los artistas más conocidos por el público infantil, con trabajos como Brinca vai! y Radio Bulebule. Con una amplia trayectoria profesional regresa a Narón para protagonizar una jornada de música infantil. La segunda propuesta, a cargo de Ukestra do Medio, se centra en un grupo de ukeleles nado en Santiago de Compostela en el año 2013 versionando diferentes músicas con ukeleles, bajo y cajón de clásicos del rock& roll, country, swing o pop, pero también músicas tradicionales gallegas o portuguesas, tangos, cumbias… En Narón se podrán escuchar los temas de “Outras Lérias”, un disco que vino la luz en el año 2020 y con músicas propias cantadas en lengua gallega y con influencias que van desde lo pop intimista al surf, power pop o country.

La tercera cita de este programa de encuentros culturales será el 18 de julio, también a las 12.30 horas, en la calle Francisco Pizarro (A Solaina) y a cargo en esa ocasión de Lydia Botana y Mad Martin Trío. El público podrá disfrutar con Lydia Botana de las tradiciones, bailes, música e instrumentos de diferentes continentes, valorando su diversidad. Por su parte, Mad Martin Trío toca rock& roll clásico y publicó varios discos desde el año 2014, en el que debutaron con la presentación de “ It was a very good year”, tema talismán del trío y una versión del de Ervin Drake que hizo popular Frank Sinatra. Desde entonces editaron temas propios y otras versiones de clásicos que suenan habitualmente en varios programas radiofónicos.

La quinta edición de “Verde que te quero verde” la cerrarán Sérgio Tannus y Emilia y Pablo en el parque de la calle de la Marina Española. La música infantil llegará de la mano de Sérgio Tannus, uno de los artistas más completos de la safra brasileña. Autodidacta y virtuoso en varios instrumentos, se fue perfeccionando en la búsqueda de nuevas sonoridades, con diferentes influencias pero sin olvidar sus raíces brasileñas. Vive en Galicia desde 2006 y colabora como músico o productor musical con artistas como Uxía, Kepa Junquera, etc. y grabó varios CDs de música infantil. A continuación llegará el folclore andino y el flamenco de la mano de Emilia y Pablo, un dúo chileno procedente del teatro y que se convirtió en una gran promesa de la canción gracias a la mezcla intimista de estos dos estilos. Instrumentos y voces con composiciones propias para un dúo que este año publicará su esperado álbum: “Territorio de delirio”, del que ya se conocen varios adelantos.