Narón, Neda, Cedeira y Valdoviño se llenan de melodías de jazz

El escenario del Parque Freixeiro, en Narón, acogerá este viernes uno de los conciertos más especiales de estos siete años de historia del Festival Jazz de Ría. Serán el saxofonista Jorge Pardo y el guitarrista flamenco Josemi Carmona, dos pioneros en la fusión entre jazz y flamenco y una oportunidad casi única de disfrutar de estos dos grandes referentes del jazz y el flamenco en un formato íntimo, honesto y lleno de amistad. Para este concierto, contarán con la colaboración del percusionista gallego y amigo del festival, Moisés Fernández. En caso de lluvia, el concierto se trasladará al Pazo da Cultura de Narón.

El festival arranca con una programación de cuatro días de música en siete localizaciones de cuatro ayuntamientos. Cada uno de los conciertos de esta séptima edición será una ocasión única para disfrutar de momentos en los que la música, el paisaje y el público se retroalimentan para lograr experiencias que año tras año van quedando en la memoria de quien tiene la suerte de vivirlas.

Para el sábado, el festival tiene preparada una romería swing durante toda la jornada en el Parque de Freixeiro que empezará a mediodía con una sesión vermú de Stompy Seven Jass Band reinterpretando los clásicos del jazz de Nueva Orleáns en los años 20. Continuará por la tarde con un aula abierta de baile lindy hop a cargo de la escuela Swing On; un concierto itinerante al más puro estilo fanfarria o banda gypsy a cargo de Los Bregadiers; un taller de fabricación de instrumentos de percusión con material de desecho para niños impartido por la Escuela da Vaca; y una sesión de DJs Swing On. La romería finalizará bien entrada la noche con el swing de los años 30, 40 y 50 de St. James Swing Band y Por mí, Swing, que seguirán acercando propuestas bailables de lindy hop, claquette, balboa, charleston o collegiate shag.

NEDA Y CEDEIRA

El domingo el festival muda de escenario. A mediodía, la ribeira de San Nicolás, en Neda, acogerá la banda Udra. Por la tarde en Cedeira, la programación comenzará con una ruta por el Sarridal que saldrá del puerto de Cedeira para finalizar en el Castillo de la Concepción.

Por la noche, en el parque de San Isidro, Xosé Miguélez & Jean-Michel Pilc Quartet envolverán al público en un gusanillo de búsqueda sonora e invención musical.

El lunes el Jazz de Ría cerrará esta séptima edición en los impresionantes escenarios naturales de Valdoviño. La programación de esta última jornada comenzará por la tarde con la ruta Balcones al Atlántico que saldrá de la playa de O Baleo y que contará con dos paradas musicales en miradores en los que el público podrá escuchar las propuestas de Fausto Escrigas y Lorena Cachito. El concierto de cierre será a las 21,30 en la playa de O Baleo, donde la vocalista y compositora gallego-suiza Nastasia Zürcher desplegará su colorida y enérgica propuesta "But Life Is Beauty Full", un concierto ecléctico y emocionante en este fin de fiesta que recorrerá un mundo de sonoridades y lenguas diversas, como el propio festival.

Todas las actividades son gratuitas y de acceso libre.