Narón acogerá tres espectáculos este próximo fin de semana

El Pazo de la Cultura de Narón acogerá este fin de semana tres espectáculos.

El primero de ellos tendrá lugar este viernes, día 27, a las 20.30 horas, “ Mad Martin Trío”, una propuesta musical de classic rock& rockabilly a cargo de la compañía Sonaxe Producións. Este trío musical debutó en el año 2014 con la canción “ It was a very good year” y ahora presentan “Tornado”, un vinilo financiado con una exitosa campaña de crowfunding grabado en Barcelona. El público podrá escuchar temas propios y algunas versiones como “Tornado”, de los Jiants, que da título al disco y una de las favoritas de la banda, integrada por Martín Esturao (voz y guitarra), Francisco Sieira (batería y coros) y José Miguel Martínez (contrabajo y coros). Las últimas entradas pueden aún adquirirse en la billeteira del Pazo o en la web del Patronato de la Cultura a un precio de 9,50 euros para el público general y de 6,65 para abonados, personas en desempleo y con carné jofen o de estudiante, y menores de 14 años.

El sábado tendrá lugar a las 20.00 horas el espectáculo “ Feminíssimas”, de la compañía De Ste Xeito Producións, para el que están agotadas las entradas, al tener un aforo limitado en las instalaciones a 50 personas. Se trata de una comedia dirigida a público adulto cuya temática gira en torno a un congreso feminista que se celebra en la ciudad de Vigo y en el que las protagonistas son tres amigas de la adolescencia.

"Feminíssimas" de la compañía De Ste Xeito Producións

Asimismo, también están agotadas las plazas disponibles para ver este domingo en el Café Teatro del Pazo a obra “Los Bolechas y la puerta de los caminos”, de la compañía Bolanda y que dará comienzo a las 18.00 horas. Esta propuesta está organizada por la Secretaría General de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, a través de la Red de Dinamización Lingüística, en la que está insertado el Ayuntamiento de Narón.