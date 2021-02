El Meninas Jam finalista en los Premios DeVuego2020 en la categoría de mejor Game Jam

El encuentro de desarroladores Meninas Jam, promovido por la Universidade da Coruña (UDC) y por la Asociación Gallega de Videojuegos y Contenidos Interactivos (Videojuego. gal), quedó finalista en los Premios DeVuego 2020 en la categoría a la mejor Game Jam. Desde el año 2018, la Asociación Española de Videojuegos ( AEVI) reconoce al portal DeVuego como la principal base de datos del sector en España.

Con un total de siete premios obtenidos, el videojuego Call Of the Sea, desarrollado por el estudio madrileño Out of the Blue Games, fue el protagonista de esta edición. Los más de 4.000 participantes en la votación, todos ellos usuarios del portal DeVuego, le otorgaron el premio al Mejor Juego del Año, el máximo galardón. Con todo, también fue elegido Mejor Juego para PC, Mejor Juego para Consolas, Mejor Diseño, Mejor Diseño Narrativo, Mejor Son y Mejor Producción.

ESPACIO PARA FOMENTAR LA CREATIVIDAD Y HOMENAJE A LAS MENINAS DE CANIDO

El encuentro de desarrolladoras Meninas Jam nace en julio de 2020 de la mano del coordinador del Máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos, Antonio Seoane, y de la cofundadora de Videojuego. gal y profesora de la UDC, Luz Castro, como espacio para fomentar la creatividad y el trabajo en equipo así como homenaje al evento iniciado en 2008 por el artista Eduardo Hermida y que convirtió a la ciudad de Ferrol en todo un referente artístico y cultural.

En su primera edición, celebrada en línea debido a la situación sanitaria derivada de la COVID-19, participaron 40 personas, buena parte de ellas ha estudiantado del grado en Creación Digital, Animación y Videojuegos que se imparte en la Facultad de Ciencias da Comunicación del Campus de A Coruña y más del máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos que acoge la Escuela Politécnica Superior del Campus de Ferrol. Bajo la temática “Barcos, Barcos y más Barcos”, elegida por los propios participantes, se presentaron un total de 12 proyectos. El videojuego ganador, “ Shipulse”, fue diseñado por los estudiantes de la primera promoción del máster, Jesse Lago López, Pablo Boullosa García, José Luis Valenzuela Iglesias, Damián Romero Fernández y Sarai Pena López. Otro de los proyectos presentados en la jam, “ Fofo y la pesca de la basura”, alcanzó el tercero galardón en los Premios Juventud Crea 2020 de la Xunta de Galicia en la modalidad de Videojuego.

El jurado estuvo integrado por la cofundadora de Videojuego. gal y profesora en la UDC, Luz Castro; el coordinador del Máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos, Antonio Seoane; el decano de la Facultad de Ciencias da Comunicación, Luis Hernández; el coordinador del grado en Creación Digital, Animación y Videojuegos, Javier Taibo; el responsable de Marketing y Comunicación de Gato Salvaje, Juan Nieto Torres; el diseñador de videojuegos en AxesInMotion, Víctor Fernández; el director de DeVuego, Yova Turnes; y la profesora del Ciclo Superior de Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivas en el IES Imagen y Son de A Coruña, Mónica Parada.

Más info en https://meninasjam.wordpress.com/

Consulta todos los proyectos presentados en la Meninas Jam 2020 en https://itch.io/jam/meninasjam