Los "Espazos +60" de Afundación reanudan su actividad presencial y on line

Los espazos +60 de Afundación, la Obra Social de ABANCA, reanudaron este pasado lunes su actividad horario de mañana y abren los plazos de inscripción para todas las actividades, presenciales y online, hasta el día 17 de septiembre.

Para 2021-2022 se han diseñado nuevos programas que tienen como objetivo acompañar a las personas participantes en la recuperación de los hábitos y las actividades con propuestas centradas especialmente en la gestión de las emociones, la reflexión sobre sus proyectos de vida y el fomento de las relaciones interpersonales. Todo ello, desde el cuidado cumplimiento de las indicaciones sanitarias.

Así, los programas que se presentan para 2021-2022, después de meses de aislamiento, ofrecen propuestas para recuperar las rutinas, superar el sentimiento de soledad, desarrollar estrategias para gestionar las emociones cotidianas o recuperar nuestro proyecto de vida. Todo ello, manteniendo el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida, el bienestar, el desarrollo personal y el aprovechamiento de la experiencia vital y profesional de las personas mayores a través de proyectos intergeneracionales y de voluntariado. De manera transversal, los programas se centrarán igualmente en crear oportunidades para que las distintas generaciones estén conectadas y en promover una imagen social de esta población alejada de estereotipos.

LOS PROGRAMAS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL

Uno de los retos de Afundación en su área +60 es facilitar oportunidades para que las personas mayores sigan desarrollando su proyecto vital a través de acciones basadas en el modelo de envejecimiento activo promovido por la Organización Mundial de la Salud (salud, aprendizaje permanente, participación social y seguridad). Además, las actividades de Afundación refuerzan también la consolidación de propuestas relacionales que ayuden a mitigar el aislamiento derivado de la COVID-19.

LAS PROPUESTAS ON LINE

Tras la relevancia del canal digital en el fomento de las relaciones, sociales y formativas, los espazos +60 de Afundación han puesto en marcha una plataforma online a través de la cual se podrá acceder a las diferentes propuestas que la entidad ha desarrollado en este nuevo modelo de combinación presencial y digital. Una iniciativa que extiende el alcance de las propuestas más allá de los Espazos+60, permitiendo el acceso a quienes, por distancia o circunstancias personales no pueden participar en las actividades presenciales. Asimismo, para facilitar no solo la participación en la modalidad on line sino también el manejo de dispositivos en la vida diaria, se han programado cursos gratuitos para iniciarse o mejorar en el uso de móviles y tabletas.

A partir del lunes 6 de septiembre y hasta el 17 del mismo mes, estará abierto el plazo de inscripción. Las reservas presenciales pueden realizarse en la propia web de Afundación y en Ataquilla.com para la modalidad online. Para cualquier consulta, se podrá contactar, de manera presencial, telefónica o por correo-e, con los espacios + 60 de la Obra Social de ABANCA.