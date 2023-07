Los aragoneses Muro Kvartet, ganadores del Concurso Runas 2023

Finalmente ha sido la apuesta del grupo maño Muro Kravet, la que les permitirá volver al Festival de Ortigueira en 2024, como ganadores en el que será el 25.º aniversario de este concurso, que sigue manteniendo inalterable su objetivo de promocionar los nuevos valores de la música Celta. Y la verdad es que no lo tuvieron fácil.

Eran los primeros y eso siempre tiene al público algo más frío. Pero lejos de amilanarse Juan Zalba, Álex Prats, Andrés Campos y Laura Sorribas fueron atrayendo al público con cada tema, de modo que casi sin darse cuenta, al tercero ya eran cientos los que hacían vibrar la Alameda de Ortigueira con una apuesta cuya originalidad hizo caer la balanza de su lado. La noche parecía pintar asturiana, tanto porque eran mayoría de finalistas (dos de tres), como porque tanto Alienda, con una frescura y una melodía que enamoró al público asistente, como la maestría de Guieldu, con una ejecución de una gran altura, hicieron saltar y disfrutar a un público que se quedó con ganas de más de los tres grupos. Pero fue el grupo aragonés el que se llevó el triunfo final.

“¿Quién dijo que no se podía bailar con un cuarteto de cuerda?” esa frase que lanzaron en redes sociales y que repiten cual mantra, define una apuesta que explora las posibilidades del cuarteto de cuerda. La fusión de las nuevas rítmicas y sonoridades folks con las músicas del mundo, ofrece un resultado repleto de calidad, frescura y creatividad. Sus miembros hacen partícipes a todos los públicos de un concierto que no deja indiferente. Su espectáculo estuvo lleno de energía y dinamismo. Como ellos mismos afirman, el cuarteto de cuerda es la formación clásica por excelencia, pero esconde un universo de sonidos e historias que contar. Muro acercó a este viaje a los asistentes al concierto de una forma dinámica y llena de sorpresas mediante una puesta en escena innovadora y divertida, técnicas extendidas y un apoyo electrónico, en una fórmula que hace augurar a esta formación un futuro muy prometedor en el mundo de la música en general y en el del folk en particular.

El jurado estuvo integrado por Alberto Balboa (coordinador del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira), Bruno Lozano (presidente de la Escola de Gaitas de Ortigueira) Segundo Grandío (productor musical) y Elisardo de la Cruz (miembro del departamento de prensa del Festival, publicista y actor). Todos ellos quieren insistir en lo difícil del veredicto, debido a la altísima calidad de los grupos participantes, a los que no quieren dejar de agradecer su esfuerzo y apuesta por la difusión de la música celta.