Un investigador del Campus de Ferrol descubre cómo cuantificar la composición de células solares

La prestigiosa revista Advanced Materials ha publicado un artículo del investigador Ramón y Cajal en la Universidad de A Coruña (UDC) Jaime Martín en el que presenta por primera vez una metodología experimental que permite cuantificar la composición de las células solares, un conocimiento fundamental para el diseño de dispositivos más eficientes y estables.

La UDC avanzó este miércoles la publicación de este artículo, justo un año en el que varios ejemplos de células solares fabricadas con plásticos semicondutores alcanzaron valores de eficiencia de fotoconversión del 18 %, llegando así a cifras que hasta hace poco tiempo se creían solo asequibles por células solares inorgánicas.

Estas células solares plásticas están compuestas, en realidad, por dos materiales: un polímero (plástico) semicondutor y otro compuesto aceptor de electrones, detalla la institución académica.

MATERIALES PUROS

Se sabe desde hace años que, para obtener el máximo rendimiento de la célula solar, es necesario que coexistan tanto regiones donde los compuestos están bien mezclados como regiones en los que los materiales se encuentran puros, sin mezclar.

Pero cómo de mezcladas y cómo de puras han de ser estas regiones es algo que se desconocía hasta ahora, ya que no se disponía de las herramientas necesarias para medir el grado de mezcla de los compuestos en las células solares.

En el artículo "The Importance of Quantifying the Composition of the Amorphous Intermixed Phase in Organic Solar Cells", del investigador del Centro de Investigaciones Tecnológicas y docente en la Escuela Universitaria Politécnica, en el Campus de Ferrol, se presenta por primera vez una metodología experimental, basada en la nanocalorimetría, que permite cuantificar la composición, es decir, este grado de mezcla, de las células solares.

El proyecto de investigación que condujo a la publicación fue liderado por Jaime Martín, investigador adscrito al Grupo de Polímeros de la Universidad de A Coruña; y contó con la colaboración de investigadores de la UPV/EHU, Georgia Institute of Technology (USA), University of California Santa Barbara (USA), Imperial College London (Reino Unido), el Centro de Física de Materiales (CSIC) y el Sincrotrón ALBA.