Se inicia este domingo la Mostra de Teatro Galego de Cariño con medidas contra el COVID

La XLII Mostra de Teatro Galego de Cariño se inaugurará este domingo, 9 de agosto, con medidas contra el COVID y un primer evento a cargo de Barafunda Animación, que presentará 'Aguillóns de Ortegal' a partir de las 12,30 horas de forma itinerante por las calles del municipio.

La muestra se desarrollará desde el 9 hasta el 21 de agosto y el acto oficial de presentación será este domingo a las 20,30 horas en la plaza de O Campín.

En el mismo se entregarán el premio del público y el del público infantil de la pasada edición a Malasombra Producións, por 'Bernarda', y a Magín Blanco y Teatro Ghazafelhos por 'A nena e o grilo máis alá'. Posteriormente habrá un concierto de Festicultores Troupe.

Entre las medidas adoptadas para tratar de minimizar el riesgo de contagios, la muestra durará dos semanas en lugar de una para reducir las funciones diarias y evitar aglomeraciones. Así, la primera parte estará dedicada al teatro infantil, con obras como 'Carabela', de Galeatro y 'O sal do mar e outros contos mariñeiros', de Teatro del Andamio.

Además, el 17 de agosto, para público adulto, se represetnará 'Curva España', de Chévere; el 18 de agosto será el turno de 'As virxes salvaxes', de Teatro do Noroeste; el 19 de 'Medida x medida', de Excéntricas, y el 20 de agosto, el de 'Dúas donas que bailan', de Teatro do Atlántico.

La programación completa se puede consultar en www.mostrateatrocarino.gal.