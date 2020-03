Homenaje a Aretha Franklin de la mano de las Aretha Soul Divas

Este sábado 7 de marzo a las 20.30 horas, al Auditorio de Ferrol se subirán las ARETHA SOUL DIVAS & THE SILVERBACKS. Se trata de un concierto homenaje a la música de la gran Aretha Franklin, reina de la música soul en todo el mundo, a cargo de cuatro mujeres con voces poderosas y acompañadas por seis grandes músicos como son los Silverbacks.

Las entradas tienen un precio de 13 € y ya están a la venta en www.ataquilla.com y en Teatro Jofre.

El grupo está compuesto por cuatro mujeres: Juno (Juno&Darrell), Mayka (The Sweet Vandals), Astrid (Astrid Jones & the Blue Flaps) y Shiley (Shirley Davis & the Silverbacks); todas se van alternando el micro principal para ejercer el resto como coristas-armonicistas de la que en ese momento ejerce la voz solista.

La música corre a cargo de los seis grandes músicos de The Silverbacks:

-Gonzalo Maestre (batería)

-Oscar Fernández (bajo)

Henar Rodriguez (piano & órgano)

-Aarón Pozón (saxo tenor)

-Javier Martínez (trompeta)

-Edu Martínez (guitarra y dirección musical)

Pero no puede uno obviar que detrás de un repertorio como el que ofrecen las cuatro divas, existe un trabajo concienzudo y apasionado por parte de The Silverbacks, la formación que respalda a Shirley Davis en sus habituales giras estatales y que ejerce como banda de estudio del sello Tucxone Records, además de ser uno de los proyectos estatales más apegados al soul clásico del triunvirato Atlantic-Motown-Stax y cuya elección para asumir el repertorio de Aretha Franklin no fue para nada casual.

Todo un éxito el de Aretha por saber que su música le sobrevivirá y que pese a haber anunciado su reciente (y merecida) retirada de los escenarios a los 75 años de edad, el soul, la música que ella contribuyó a engrandecer, queda en buenas manos.