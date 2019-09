¿Te gusta cantar?: esta es tu oportunidad

No hace falta tener una voz prodigiosa, ni tampoco saber música ni leer partituras, basta con entonar mínimamente y llevar bien el ritmo, algo que se aprenderá en un curso de canto que organizan en el Concello de San Sadurniño. Una experiencia piloto que estará guiada por el músico Xoán Padín. Es necesario inscribirse previamente en el teléfono 981 490 027.

El curso comenzará el 10 de octubre en la Casa de la Juventud.

La Concejalía de Cultura llevaba tiempo dándole vueltas a esta iniciativa musical novedosa en la que se quiere implicar al mayor número de gente posible, siempre que haya interés suficiente. Se trata de hacer un grupo pequeño o grande que se anime a cantar.

Cantar cualquier cosa: canciones tradicionales gallegas, pachangadas, cuantos de taberna....

El caso es juntarse, pasarlo bien e ir creando un grupo que se defienda en cualquier circunstancia con un repertorio común, lo más amplio y variado posible.

"PRUEBA PILOTO"

La actividad se propone como una "prueba piloto", es decir, ver cuanta gente habría interesada, probar unos días y, si funciona, prolongarla hasta final de curso como una escuela municipal más, con su matrícula y el pago trimestral.

El primer encuentro está previsto para el jueves 10 de octubre en la Casa de la Juventud con una sesión de presentación entre las 20 y las 22.00 h. Falta casi un mes, pero el plazo de inscripción ya está abierto a través del 981 490 027.

De momento, será solo para saber cuánta gente estaría dispuesta a dejar la vergüenza en la puerta y probar durante aproximadamente un mes a ver si la cosa funciona.

XOÁN PADÍN, EL PROFE

El docente será Xoán Padín. Profesor de pedagogía, aficionado al teatro y al dibujo, Padín está implicado en múltiples proyectos, entre ellos los desarrollados por el colectivo O Aturuxo de Melpómene.

Para participar en esta idea no hay límite de edad, no se necesitan conocimientos previos - anque no estén de más- y en esa primera reunión de 10 de octubre ya podrás empezar a proponer las canciones que te gustaría cantar. Que.. ¿te animas?