Flor Maceiras recibirá el Premio de Honor Marisa Soto en la gala de los XXIV Premios María Casares

La Xunta Directiva de la Asociación de Actores y Actrices de Galicia ( AAAG) le concede la actriz, directora y docente teatral Flor Maceiras el Premio de Honra Marisa Soto, que será entregado durante la gala de los Premios de Teatro María Casares, que en esta vigésima cuarta edición tendrá lugar en el Teatro Rosalía Castro de A Coruña el jueves 26 de marzo y que está organizada por la AAAG con el inestimable patrocinio de la Xunta de Galicia, a través de la Agadic, a Diputación de A Coruña, el Ayuntamiento de A Coruña, el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Narón, Fundación AISGE, Fundación SGAE y Gadisa.

Con este galardón, la Xunta Directiva quiere reconocer la labor ingente de una actriz y docente cuya trayectoria se puede definir por su amor incontestable por la escena.

Un amor que le inculcó Manuel Lourenzo y que Flor Maceiras le transmite a las nuevas generaciones de profesionales desde la Escuela Municipal de Narón, institución referencial en el sector.

Como actriz, además, Maceiras trabajó a lo largo de las décadas con compañías como Elsinor Teatro, Teatro del Noroeste, Teatro del Atlántico, Teatro Proscrito, Teatro Maltés o el Centro Dramático. De esa manera, recorrer su trayectoria interpretativa es recorrer gran parte de la historia del teatro profesional en Galicia. Estas dos dimensiones, la de docente y la de actriz, convierten la Flor Maceiras en un referente fundamental del pasado, del presente y del futuro en la profesión teatral.

De este modo, Flor Maceiras se une a la larga lista de personas y entidades que desde 1996 reciben este premio honorífico. Manuel Lourenzo, Rosa Álvarez, Eduardo Alonso, Ana Romaní, la Sala Nasa, Pilar Pereira, el Patronato de la Cultura del Ayuntamiento de Narón, el grupo Abrente o Maruxa Villanueva recibieron ya su Premio de Honra Marisa Soto.

BIOGRAFÍA FLOR MACEIRAS

Flor Maceiras (A Coruña, 1964) es actriz, directora y docente teatral. Vinculada a la actividad artística desde los años ochenta, inició su trayectoria teatral con Manuel Lourenzo en Elsinor Teatro y asistió a cursos de interpretación con Augusto Fernández.

Desde entonces, Maceiras dejó su huella artísticas en las principales compañías de la escena para las que ha trabajado, en montajes Camiño das Estrelas (Elsinor Teatro, 1993), Casa de Bonecas (Teatro do Atlántico, 1995), Vapores (Espello Cóncavo, 1996), Estación Mahagonny (Teatro do Noroeste, 1997), A gaiola ou A Espada Raex (Teatro Maltés, 2001), Fobias (Lagarta Lagarta, 2004), Hamlet (R.T.A. Produccións, 2006) ou A Amarga emoción do perdido (Teatro Proscrito, 2007).

Maceiras fue finalista de los Premios María Casares en tres ocasiones por Bailando en verán (Espello Cóncavo, 1997) como actriz protagonista, As Troianas (Espello Cóncavo, 1998) como actriz secundaria) y Ministros pola cara (Encuadre Produccións en 1998).

Desde 1997 compagina su actividad como actriz con la docencia teatral y diseña y realiza para TEDAGA S.L. proyectos de actividades teatrales y de dinamización artístico-cultural, que contemplan actividades de formación dramática, montaje de espectáculos, aulas y cursos de interpretación para instituciones públicas y privadas, así como talleres de Promoción de la Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, talleres para el Manejo de Habilidades personales y sociales o para el entrenamiento de habilidades expresivas, dirigidos a diversos sectores docentes, en los que se utilizan herramientas metodológicas y técnicas propias del Teatro y el entrenamiento actoral.

En la actualidad es directora de la Escuela de Teatro de Narón, puesta en marcha por el Patronato de Cultura naronés en 1981, en la que se desarrolla la formación de la Escuela Municipal de Formación de Actrices y Actores y de los Talleres Municipales de Teatro (actividades de dinamización teatral socio-comunitaria). La Escuela de Teatro de Narón recibió en el 2012 el Premio Xiria a la Labor Teatral como reconocimiento a sus más de 30 años de promoción del Teatro, otorgado por la Muestra Internacional de Teatro Cómico y Festivo de Cangas.

En el año 2013, Flor Maceiras fue galardonada con el Premio Ibán Toxeiro que otorga la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda por su contribución al desarrollo del Teatro Amador Gallego y en el 2017 recibió el Premio de la Crítica de Galicia en Artes Escénicas, otorgado por la Fundación Premio de la Crítica de Galicia, por su trayectoria escénica y docente. En este 2020, la Asociación de Actores y Actrices de Galicia le concede el Premio Honra Marisa Soto.