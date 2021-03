Ferrol acogerá la presentación de un libro y un vídeo sobre las excavaciones en Tell el-Far'a (Palestina)

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, María Jesús Movilla Fernández; el alcalde del Ayuntamiento de Ferrol, Ángel Mato Escalona; el coordinador del Proyecto Arqueológico Internacional en Tell el-Far’a en la Universidade da Coruña, Juan Luis Montero Fenollós; y el fotógrafo José Pardo, presentan este viernes, 26 de marzo, a las 19:30 horas, en el Salón de Actos Concepción Arenal del campus ferrolano, el libro Tell el-Far´a. Arqueología en Palestina y la pieza audiovisual Tell el Far’a, Palestina. Arqueología en Femenino.













El libro, es un manual financiado por el Grupo Interdisciplinar de Patrimonio Cultural y Geológico ( CULXEO) de la Universidade da Coruña y por el Ayuntamiento de Ferrol. La publicación es una ventana al proyecto arqueológico internacional de Tell el-Far´a, uno de los grandes yacimientos arqueológicos de Palestina.













Por su parte, la pieza audiovisual Tell el Far’a, Palestina. Arqueología en Femenino muestra el trabajo de tres arqueólogas palestinas en el yacimiento donde la Universidade da Coruña excava desde el año 2017, un enclave en el que se pudo certificar actividad humana desde el Neolítico, hace unos 10.000 años, hasta la Edad de Hierro, alrededor del año 700 la. C.













En el año 2019, durante la última campaña de este proyecto, financiado por la Fundación Palarq y en el que también participan la Universidad Nueva de Lisboa y el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Palestina, tres arqueólogas del país árabe trabajaron en la recuperación y consolidación de una casa de la Edad de Hierro que corría el riesgo de desaparecer, bajo la dirección de la restauradora Blanca Sicilia.









Sus testimonios sobre aquella enriquecedora experiencia son el hilo conductor de una pieza audiovisual que demuestra que la ciencia y el conocimiento son una excelente vía para promover la concordia entre los pueblos. Las imágenes del vídeo, realizado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, fueron grabadas por el fotógrafo de la expedición arqueológica de la UDC, José Pardo.













INSCRIPCIÓN PREVIA





Dada actual situación sanitaria, derivada de la Covid-19, aquellas personas interesadas en asistir a la presentación del libro y de la pieza audiovisual tendrán que enviar un correo electrónico con sus datos personales a vcfrs@udc.es o bien llamar al 881 01 3800 antes de las 14:00 horas del viernes 26 de marzo. El aforo del Salón de Actos Concepción Arenal del Campus de Ferrol es de 49 personas.