Ferrol acogerá un congreso de expertos para divulgar la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial

El Ayuntamiento de Ferrol celebrará el día 22 de abril en el Teatro Jofre el congreso: ‘Ferrol. Destino Patrimonio Mundial’, una cita que reunirá a expertos y especialistas en la candidatura ‘Ferrol, Puerto de la Ilustración’ a Patrimonio Mundial con el fin de divulgar la propuesta ferrolana entre la ciudadanía, ahondar en el estado actual del expediente, abordar las potencialidades de la ciudad y conocer experiencias de otras ciudades, como Córdoba.













La concejal de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero, explicó que se trata de una iniciativa conjunta entre su departamento y lo de Turismo y Promoción Económica, que dirige María Teresa Deus. El congreso es una actividad enmarcada en el proyecto MMIAH ( Maritime, Military and Industrial Heritage of the Atlantic Area Coast), liderado por el Ayuntamiento de Ferrol e integrado por otros ocho

socios: Cádiz, Ílhavo (Portugal), Plymouth y Liverpool (Inglaterra), Caen y La Rochelle (Francia), y los de Limerick y Cork (Irlanda) que busca la recuperación y puesta en valor del patrimonio marítimo, militar e industrial de la zona costera del Atlántico.





PONENTES









En la jornada intervendrán Manuela Santos, decana de la Facultad de Humanidades de Ferrol; Carmen Pérez, presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) en Ferrol; Jordi Tresserras Juan y Alejandro Rodríguez Rodrigo, ambos redactores de la candidatura y el segundo vicepresidente de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), una organización internacional en el gubernamental asociada con la UNESCO; María Elvira Lezcano, profesora de la Escuela de Turismo de A Coruña; Rafael Pérez de la Concha, jefe de la Unidad de Turismo de Ayuntamiento de Córdoba y coordinador regional europeo sur-mediterráneo de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial ( OCPM) y las concejales Eva Martínez Montero y María Teresa Deus. La cita se podrá seguir vía streaming.





DIVULGACIÓN ENTRE ESCOLARES





El congreso del día 22 de abril es sólo una de las acciones que el Ayuntamiento de Ferrol va a desarrollar con el fin de llegar a la población y divulgar la candidatura de la ciudad a Patrimonio Mundial. La concejal anunció que el día 7, tras las vacaciones de Semana Santa, se activará un programa educativo que dará a conocer la propuesta ferrolana entre los escolares a través de actividades específicas y de una presentación que explicará el funcionamiento de la Unesco y de otras entidades que trabajan por la conservación del patrimonio y los detalles de la candidatura de la ciudad. Es una iniciativa a la que se invitaron a participar a institutos tanto públicos como concertados y por el momento participan los centros Concepción Arenal, Leixa, Sofía Casanova, Catabois, Compañía de María,

Montojo y Cristo Rey.





La iniciativa comenzará el día 7 en los centros Catabois y Concepción Arenal.