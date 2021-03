Extremoduro cancela la actuación prevista este año en Santiago de Compostela

La banda tenía previsto actuar en el Monte do Gozo el próximo 29 de Mayo . Esta suspensión también afecta a las ocho ciudades que tenian previsto visitar en su gira despedida (Valencia, Murcia, Sevilla, Madrid, Santiago de Compostela, Cáceres, Barcelona y Bilbao), estos planes se volatilizan por la pandemia y los nuevos proyectos de su líder, Roberto Iniesta, que retomará su carrera en solitario publicando un disco esta primavera, y haciendo una gira de presentación en otoño.

Robe escribe en la pagina web del grupo «Dije que tocaríamos por cojones, pero ahora ya no estoy tan seguro. De momento, lo único seguro es que este año no va a poder ser. Ya hemos aplazado dos veces. Primero aplazamos al otoño de 2020 y luego a la primavera de 2021. No tiene sentido volver a poner fechas para 2022 sin tener la más mínima seguridad de que se vaya a poder hacer. No queda otra que adaptarse y hacer otro tipo de espectáculos más acorde con la situación que estamos atravesando. Y cuando todo se arregle, reprogramaremos la gira si es que para entonces todavía sigue teniendo algún sentido. Respecto a las entradas, confiamos en que la empresa promotora, Live Nation, no ponga ningún problema para recuperar el importe integro. » ha asegurado el músico