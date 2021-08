Este domingo se inicia la XLIII Mostra de Teatro Galego de Cariño

Este domingo, 8 de agosto, tendrá lugar la jornada inaugural de la XLIII Mostra de Teatro Galego de Cariño, decana de Galicia, que se celebrará del 8 al 20 de agosto y que un año más no falta a su cita aunque en esta ocasión lo hará de un modo diferente, adaptándose a las circunstancias sanitarias actuales a través de un protocolo de higiene y prevención ante la COVID-19.

Barafunda Animación representará ‘Barcos de Ortegal’, una creación específica de la compañía para Cariño que comenzó a partir de las 12,30 horas de modo itinerante por las calles del municipio, acompañados de Os Bregadiers.

A las 20:30 horas tendrá lugar el acto oficial de presentación en la praza do Campín, en el que se entregará el premio del público y el premio del público infantil de la pasada edición a Companhia Chapitô y su obra ‘Electra y a Teatro do Andamio con ‘O sal do mar e outros contos mariñeiros’. Además, como colofón, habrá una actuación de Nova Galega de Danza con su espectáculo ‘Leira’.

En el acto de presentación participarán el alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar (PSOE), y el representante de la SGAE, Santiago Cortegoso.