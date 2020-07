El disco del ferrolano "Andrés Suárez " ya es el más vendido de España

El álbum homónimo del ferrolano Andrés Suárez ya se ha convertido en el disco más vendido de España en su semana de lanzamiento.

Diez nuevas canciones reunidas en un nuevo trabajo que se titula simplemente “Andrés Suárez”; un viaje por su universo musical y emocional. El cantautor ferrolano reconoce haberse vaciado componiendo y grabando en un nuevo ejercicio de sinceridad total.

Tato Latorre y Toni Brunet han sido los productores del nuevo álbum, dos productores que trabajaron por separado, pero se complementaron a la perfección. Era la primera vez que Andrés Suárez afrontaba una situación así. “Tato es modernista, con tendencia a lo electrónico. Ha llevado mi música a lugares que yo nunca había imaginado. Toni me solía llevar a la simplicidad, a la zona de confort habitual, a la orquestación orgánica. He aprendido mucho de ellos dos”.

El resultado es que el álbum Andrés Suárez combina un lado musical con bases electrónicas potentes y por la otra cara sobresale un sonido con piano de cola, contrabajo y percusión. El disco Andrés Suárez es todo eso y, al mismo tiempo, producto del trabajo de colaboración entre el músico y sus productores, todos con la vista puesta en un objetivo: mejorar la obra paso a paso, conseguir un disco redondo en todos los sentidos.

En efecto, Andrés ha abandonado la zona de confort en la que vivía, medio escondido de las miradas del mundo, y lo ha hecho, como él mismo dice, “viviendo una verdadera terapia de choque”. Terapia que también encuentra respuestas en las canciones de su nuevo disco. “No soy quién para calificar el disco que hemos hecho, pero es, sin duda, el más sincero de mi vida, el disco que más trabajo me ha costado escribir. Eso, por lo pronto, me lleva a mi éxito personal, despojado de muchas cosas que me impedían expresarme con absoluta libertad, sin tapujos”.