El concierto de Sés en Narón inicia la programación, de nuevo, en el Pazo da Cultura

Los espectáculos teatrales y la música regresarán de nuevo a partir de la próxima semana al Pazo de la Cultura de Narón. El protocolo establecido para cumplir las medidas sanitarias de prevención de la COVID-19 marcará el desarrollo de la programación diseñada desde el Patronato de Cultura para el último cuatrimestre del año, en la que habrá espectáculos dirigidos a todo tipo de públicos.

La primera de las citas tendrá lugar el próximo viernes, día 18 de septiembre y estará protagonizada por la cantante Sés. A partir de las 20.30 horas dará comienzo el concierto en el que presentará al público su sexto trabajo discográfico, “Liberar as arterias”. Durante aproximadamente dos horas se podrán escuchar los temas de este disco, en el que la artista muestra su continua evolución en el estilo musical y su alma cantareira. El precio de las entradas es de 12 euros para el público general y de 8,40 para abonados, parados, personas con carnet Joven o de estudiante (hasta 25 años) y menores de 14 años. Aún quedan algunas disponibles, por lo que las personas interesadas en asistir pueden adquirirlas en la taquilla del Pazo o a través de la web del Patronato de la Cultura: www.padroadodecultura.es.

El día siguiente, el sábado 19 a las 20.00 horas, tendrá lugar otra representación teatral, en esta ocasión a comedia “As virxes salvaxes" , de la compañía Teatro do Noroeste. La temática de esta pieza gira en torno a la situación de recluir a las personas mayores en instituciones en las que los cuiden, una situación que surge con las prisas y los apuros de la cultura urbana, donde los mayores parecen no tener cabida. Una nueva interna llega a una de estas instituciones porque su hija no la puede atender, y otras realizan, sin pretenderlo, una revolución poniendo en cuestión la institución, generando un caos en el que no faltarán situaciones tremendamente divertidas. Las entradas tienen un precio de 9,50 euros para el público general y de 6,65 para las tarifas reducidas.

La programación dirigida a público familiar e infantil también se retomará este mes, concretamente el día 20. La compañía Fantoches Baj representará el espectáculo “Los delfines y el gigante”, a partir de las 18.00 horas. Basada en un hecho real, esta pieza es una fábula contada con sombras chinas, protagonizada por Bao Sí Shun, un hombre considerado por el Récord Guiness el más alto del planeta y que gracias a su largo brazo conseguió extraer dos boyas de piscina del esófago de unos delfines. La entrenadora de un acuario irá en su búsqueda superando diferentes atrancos, encontrándolo en su aldea natal, desde donde van a salvar a los delfines. El precio de las entradas es de 9,50 euros para el público general; 6,65 para abonados, despedidos y personas con carné xove o de estudiante (hasta 25 años) y 5,50 para menores de 14 años.

Cerrarán la programación de este mes en el Pazo los integrantes de la compañía Funamviolinistas, el día 26 a las 20.00 horas con el espectáculo “ ContraEscena”, una propuesta de teatro musical de algo más de una hora de duración y protagonizada por tres artistas itinerantes que van presentando su show por diferentes lugares. El público podrá ver lo que sucede entre bastidores, las intimidades de estas tres mujeres que dan a conocer en clave cómica y dramática el reto que supone conciliar sus responsabilidades, dudas y aspiraciones personales con la convivencia entre ellas. Se trata de tres mujeres muy distintas entre ellas pero que también tienen lazos que las unen. La alegría y el buen humor marcan este espectáculo sobre la vida, en la que todos somos protagonistas. Las entradas tienen un precio de 9,50 euros para público general y 6,65 con tarifa reducida.