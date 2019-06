El Casino Ferrolano acoge una subasta de arte a favor de un proyecto de alfabetización en aldeas de la India

Hoy viernes 7 de junio a las ocho de la tarde en las instalaciones del Casino Ferrolano tendrá lugar una subasta benéfica de arte a favor de un proyecto de alfabetización y promoción sanitaria que Manos Unidas promueve en la India y que se desarrollará en 20 aldeas del distrito de Ramgarh. Su población, principalmente tribal y de las castas más bajas, está muy poco desarrollada.

En la subasta habrá 61 obras de 41 pintores de Ferrol y comarcas

¿ CÓMO ES LA SITUACIÓN EN ESAS ALDEAS?

El 77% de la población no cuenta con tierras propias que cultivar. La mayoría trabajan como jornaleros para los terratenientes (trabajo estacional por el que les pagan salarios bajísimos). Fuera de temporada , muchos hombres se dedican a extraer carbón ilegalmente y venderlo por las aldeas para cocinar. Dado su bajo nivel de alfabetización, en particular el de las mujeres, no son conscientes de los diferentes programas del estado a los que tienen derecho y a los que no acceden por la falta de información.

El socio local, las hermanas de “Medical Sisters of St. Francis of Assisi” solicita la colaboración de Manos Unidas para trabajar en 20 aldeas y extender la capacitación de grupos de mujeres y jóvenes.

¿QUÉ PLANTEA MANOS UNIDAS?

Las actividades planteadas son: formación de líderes, formación en actividades generadoras de ingresos (especialmente dirigidas a las mujeres y adolescentes), sensibilización de toda la comunidad en salud, higiene y grupos de autoayuda, programas de alfabetización y fomento de la reincorporación a las escuelas por parte de los chicos que la han abandonado. El socio local aporta el centro para la realización de los cursos y sensibilización de la población.

Con la intervención de Manos Unidas se contribuirá a dignificar la vida de la comunidad tribal a través de la capacitación en actividades generadoras de ingresos para la mujer y la promoción de la salud y la higiene de la comunidad.

El proyecto beneficiará directamente a 1.700 personas e indirectamente a unas 8.500. Su importe asciende a 26.258 euros.