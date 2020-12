El Apalpador y los Reyes Magos visitarán a los niños de las parroquias de San Sadurniño

Este año a pesar de la pandemia el Apalpador, Melchor, Gaspar y Baltasar no dejarán ninguna casa sin visitar en la víspera navideña y en la noche de Reyes para llevarles ilusión y regalos a todas las niñas y niños. Sin embargo, en este año tan particular en que no se recomiendan las reuniones de personas, va a ser difícil atender las peticiones infantiles en los tradicionales encuentros de Navidad y cabalgatas. Por eso el Ayuntamiento coordinó con ellos una solución alternativa: si los pequeños no puede ir a verlos, serán ellos quien vayan por las parroquias para recoger sus cartas que, en el caso de la visita del Apalpador, entrarán en el sorteo de 10 vales para comprar Maruxas de Nata y sabrosos Bicos de Xeado.

Las cartas pueden escribírse indistintamente al Apalpador o a los Reyes Magos de Oriente, aunque la primera recogida itinerante la haga el Apalpador en el fin de semana del 26 y de 27 de diciembre . Durante esos dos días, la figura navideña recorrerá las siete parroquias en compañía de una comitiva musical que recuperará la tradición de los aguinaldos.

Visitará las casas donde vivan niñas y niños hasta los 11 años de edad, manteniendo las distancias y adoptando todas las medidas preventivas que se deben tener en cuenta en estos momentos. Eso sí, si alguna familia prefiere que no se pase por su domicilio, se le ruega que se lo comunique al Técnico de Cultura antes de 19 de diciembre llamando al 616 332 919.

El ser mágico de las montañas llegará, llamará a la puerta y parará justo para recoger las cartas y proseguir camino. En el caso de los más pequeños de 1º a 5º de primaria pueden utilizar como modelo de carta la preparada por la Mesa por la Normalización Lingüística, que se le hará llegar al CPI para que la distribuya entre el alumnado. El Ayuntamiento recomienda tenerlas ya a la mano para no demorarle al Apalpador un trabajo que hace con gusto, pero que va a ser muy intenso durante ese fin de semana del 26 y 27 de diciembre.

¿ CUÁL SERÁ EL RECORRIDO DEL APALPADOR?

Sábado 26: Ferreira y Igrexafeita: salida de Raña hacia Pontellas a las 15.30 h. y continuación de la ruta por las casas de las niñas y niños. Cerca de las 17.30 h. llegarán la Igrexafeita para ir parando en cada domicilio.

Lamas: salida desde Bouzarrara a las 15.30 h. con destino al Camiño Arriba y, posteriormente, continuará por A Pallota y Vilanova para proseguir puerta a puerta por el resto de la parroquia.

Bardaos: saldrán de Gudín a las 16.00 h. con destino a la Casanova, siguiendo un viaje por el territorio que finalizará delante del Local Social.

Santa Marina del Monte: la comitiva partirá del local social a las 16.00 h.

Domingo 27: San Sadurniño: este día el Apalpador empezará temprano, en el Albeiro a las 10.00 h. para ir haciendo un recorrido que pasará por Silvalonga y otros lugares de la parroquia hasta finalizar en la plaza del antiguo Ayuntamiento. Naraío: la salida está puesta para las 16.00 h. del atrio de la iglesia parroquial.

Se recuerda que no hace falta ir a ver el Apalpador a ningún sitio, sino que será él o ella quien vaya pasando por cada domicilio, salvo que las familias indiquen lo contrario. Todas las cartas que se recojan durante ese fin de semana, sean para el Apalpador o para los Reyes, entrarán en el sorteo de 10 vales de 30 euros para comprar galletas Maruxas de nata y también riquísimos Bicos de Xeado. El sorteo se hará en el Ayuntamiento el lunes 28 de diciembre a las 12.00 h.

LA VISITA DE LOS REYES MAGOS SE ESPERA PARA EL 3 DE ENERO

Los Reyes Magos del Oriente, sabedores de que este año las recepciones tienen que hacerse en pequeños grupos y manteniendo la separación, también se acercarán por San Sadurniño días antes de la noche mágica. Pasarán por las distintas parroquias sin detenerse mucho y sin poder coger los pequeños en brazos como era habitual, lo que no les impedirá captar sus deseos solo con verles la cara. Se podrán ver podrá ver en el exterior de los locales sociales el domingo 3 de enero con los siguientes horarios:

15.00 h. en la puerta del Local Social de A Veiga, en Naraío

15.45 h. delante del Local Social de la Torre, en Igrexafeita

16.30 h. en la explanada del Local Social de la Seara, en Herrera

17.15 h. delante del Local Social del Chao, en Lamas

18.00 h. en el exterior del Local Social de Bardaos

18.30 h. frente al Local Social del Camino Arriba

19.00 h. al pie del Local Social de Santa Mariña do Monte

19.45 h. en la Plaza del antiguo Ayuntamiento, en San Sadurniño

Aunque los Reyes vayan a parar poco, los niños y sus familias tendrán mesas con el típico roscón y chocolate caliente por se quieren estirar un poco más la tarde. Todas las recepciones serán al aire libre, por eso, en caso de que den mal tiempo, se suspenderá el recorrido (se informará la víspera a través del Facebook del Ayuntamiento).