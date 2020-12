Ángel Mato defiende que las Letras del 2021 se le dediquen nuevamente a Carvalho Calero

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, defendió este pasado miércoles nuevamente que el Día das Letras Galegas del próximo año esté dedicado a Ricardo Carvalho Calero, “ya que este año la pandemia impidió desarrollar con normalidad cualquier homenaje a lo que fue el primer catedrático de Lengua y Literatura Gallega”, dijo durante su intervención en el estreno del documental Carvalho Calero sem fronteiras en el Teatro Jofre.

El regidor recordó que Ferrol “lleva esperando mucho tiempo una Fiesta de las Letras dedicada a su hijo predilecto” y que ya a partir del momento en el que se cumplieron los diez años establecidos desde la muerte de un autor para que pueda ser objeto de ese honor, “corporaciones municipales con representaciones políticas bien distintas vinieron reclamándolo”.

Pero “mucho más importante”, afirmó, es que esa reivindicación “fue promovida y sostenida por numerosas entidades del tejido cultural y vecinal de la ciudad”. Como muestra, destacó que 26 de ellas quisieron que su nombre figurara en la declaración institucional que el pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 28 de mayo, y en la que se instaba precisamente la que Carvalho Calero sea el autor homenajeado en el 2021.

El acto central del Día de las Letras, el tradicional plenario extraordinario de la Real Academia Gallega que se celebra cada 17 de mayo, sufrió en esta ocasión, la causa de la pandemia de la COVID-19, varios aplazamientos. Primero fue trasladado a 31 de octubre , aunque se mantuvo el Teatro Jofre como lugar de celebración. A falta de pocos días, la causa del empeoramiento de los datos de la enfermedad y el cierre de A Coruña, se decidió que tendría lugar en esa ciudad, en la sede de la RAG, algo que tampoco se pudo cumplir. Finalmente, la Academia comunicó su intención de que fuera el 12 de diciembre, pero debido a la imposibilidad de llevarlo al Jofre porque este recinto ya tenía la fecha comprometida, optó por anunciar que la sesión tendría lugar en Santiago de Compostela. El alcalde dijo también que en días pasados le comunicó oficialmente al presidente de la institución que la Xunta de Portavoces del Ayuntamiento venía de reiterar la solicitud de que la celebración en honor de Carvalho Calero se traslade al próximo año, y que aprovechó para insistirle en que la corporación municipal de Ferrol “se hace representante del sentir de las numerosas voces que en toda Galicia apoyan esta petición”.

“Sería una lástima llegar hasta aquí para que Ricardo Carvalho Calero no tenga el homenaje que merece, y que este homenaje no sea en su ciudad natal. Con todos los respetos para la Academia, Ferrol no puede entender la urgencia en medio de estas circunstancias tan adversas ni que se celebre en otro lugar”, concluyó Ángel Mato.

ESTRENO PARA GALICIA

Previamente, el regidor le agradeció al director de Carvalho Calero sem fronteiras que había elegido Ferrol para el estreno para Galicia de esta fotobiografía sonora, una obra “fruto de su tesón y de su entusiasmo”. Destacó también la elección del Jofre para la presentación, porque “no hay duda de que este es el lugar acomodado para homenajear a Carvalho Calero”. Carvalho Calero sem fronteiras es una publicación multimedia de Arraianos Producciones que cuenta con música original de Moisés Quintas. Este documental fue impulsado por la Xunta de Galicia y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ferrol. Durante la presentación, el autor de la banda sonora interpretó varios temas musicales.