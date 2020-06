Alumnos de 3º de Primaria del colegio Sagrado Corazón de Ferrol ganan el Concurso Escolar Nacional de la ONCE

La bandera diseñada por los escolares de 3º Primaria A del Colegio Sagrado Corazón de Ferrol, situado en Fajardo, ha sido elegida ganadora absoluta de la 36 edición del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE, que en esta ocasión contó con la participación de 157.451 escolares de toda España aportando ideas para diseñar banderas e himnos por la inclusión de las personas con discapacidad.

Así lo ha dado a conocer este jueves el jurado nacional en un acto virtual, en el que también se han desvelado los ganadores de las distintas categorías del Concurso.

Los estudiantes de Ferrol y su profesora María José Mosquera Beceiro, también han sido los vencedores en la categoría A (3º y 4º Primaria), por una bandera con cuatro triángulos formados por las diagonales. El superior es amarillo para la discapacidad motora, el de abajo es naranja, para simbolizar la discapacidad visual, el de la derecha es azul, para la auditiva y el de la izquierda es verde para la psíquica. Amarillo del valor, azul de la paz y la tranquilidad, el naranja de la fuerza y voluntad y el verde del entendimiento y saber estar.

En el centro hay un círculo blanco con el logotipo de la accesibilidad universal en relieve para poder tocarlo y sentirlo. Los colores también tienen texturas para que todos puedan sentir los colores, amarillo- suave, azul - ondulado, naranja - rugoso y verde flexible como las hierbas del campo.

La bandera será un elemento clave en mayo del próximo año en la World Blindness Summit Madrid 2020, aplazada por el COVID-19. A la asamblea asistirán más de 1.500 personas ciegas de todo el mundo que convertirán a Madrid en la capital mundial de la ceguera, y en la que los escolares y docentes ganadores tendrán un papel muy relevante con sus trabajos, llevando la #inclusionXbandera.

PREMIO

Bajo el lema ‘ONCE upon a time. La mirada de tod@s’, han participado en este programa de sensibilización educativa un total de 157.451 estudiantes y 2.163 profesores de 1.717 centros educativos de todo el territorio estatal. Todos ellos han trabajado de manera activa el cambio de actitudes, la convivencia respetuosa y han reflexionado sobre cuestiones que tienen que ver con su entorno social más cercano.

Los estudiantes ganadores y su profesora recibirán una tablet que reconoce su trabajo e implicación en este Concurso que ya es una referencia a nivel nacional. La profesora de plástica María José Mosquera es también humorista gráfica e ilustradora de cómics, libros y cuentos infantiles y ha ganado numerosos galardones y distinciones en toda su carrera profesional, además de ser la autora del popular e instructivo blog “El blog de Sesé”.

JURADO

El jurado nacional de esta edición ha estado compuesto por la vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, Imelda Fernández; el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Jesús Celada; el consejero de Educación y Cultura de La Rioja, Luis Cacho; la directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, Nuria Manzano; el jefe del Servicio del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, José Alfredo Espinosa; la directora Ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Pilar Villarino; el director de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Jesús Hernández; Alicia Corrales, mánager de Relaciones Institucionales de Google España; Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional de fútbol y embajador de la Fundación Síndrome de Down de Madrid; la pintora e ilustradora, Mercedes Bellido; el guionista y director de cine, Javier Fesser; el presidente de la Sociedad Española de Vexicología, José C. Alegría; Silvia Fernández, Premio Nacional de Diseño 2019; Ana Belén Roy, presentadora TVE; Marta Landín, presentadora Telemadrid; el compositor Manuel Comesaña; el maestro de Pedagogía Inclusiva, Antonio Márquez; la profesional de la comunicación y escritora, Minerva Piquero; el novelista, ensayista y autor de libros juveniles, Jordi Sierra; y el director de Comunicación e Imagen del Grupo Social ONCE, Antonio Mayor.