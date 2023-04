Alrededor de 40 jóvenes de toda la comarca participarán en la I edición de "O Talentiño"

Finalizado el proceso de inscición de participantes desde las entidades culturales de Canido y miembros de la organización del I Concurso O Talentiño, quieren agradecer la confianza depositada por los padres, madres y jóvenes de la comarca de Ferrolterra.

Después de tres semanas de proceso de envío de solicitudes de participación, se recibieron más de 50 correos electrónicos de los que muchos tuvieron que ser descartados al tratarse de jóvenes que no cumplían las bases de la convocatoria (no pertenecer a la comarca, no cumplir la edad o no corresponderse con las disciplinas artísticas de esta convocatoria).

Desatendidas estas inscripciones cerca de 40 chicos de toda la comarca participan en esta I Edición de O Talentiño.

A lo largo de esta semana el jurado escogerá los finalistas titulares que competirán en cada categoría y determinará también los suplentes finalistas por si alguno de los titulares no pudiera participar en la final. Paralelamente también se seleccionarán los talentiños que pasarán a formar parte del catálogo digital.

Todos los finalistas de por sí ya pasarán a formar parte de dicho catálogo que se elaborará a partir de fotografías e información que se solicitará a los padres/madres el día en el que se celebre la final.

Todos los seleccionados acudirán a la gala de la gran final de O Talentiño que tendrá lugar el próximo día 30 a las 19:00.

Debido a la buena acogida, la organización se está planteando trasladar el evento del centro cívico de Canido al Centro Cultural Torrente Ballester. En próximos días se publicará toda la información junto con la relación de seleccionados.